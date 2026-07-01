ГЕОРГИЙ КЕДРИН

ГЕОРГИЙ КЕДРИН (греч. Γεώργιος Κεδρηνός) - византийский хронист рубежа XI-XII веков, составитель «Исторического синопсиса» (Σύνοψις ἱστοριῶν), всемирной хроники - от Сотворения мира до начала правления императора Исаака I Комнина (1057 год).

Георгий Кедрин не является самостоятельным литературным автором, а составляет свой текст почти исключительно из тематически скомпонованных цитат из других произведений. Его главные источники для древней истории определены не до конца. Среди известных нам произведений - всемирные хроники Георгия Амартола (IX века), Псевдо-Симеона Логофета (X века), возможно, некие эпитомы «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, а также ВЗ и «Книга Юбилеев». В изложении некоторых наиболее важных, с его точки зрерния, эпизодов Георгий Кедрин пользуется принципом повтора, пересказывая одни и те же события 2 или более раз по разным источникам, подобно тому как была построена «Хронография» Георгия Синкелла . У Георгия Кедрина такова, например, история Израильского царства эпохи Саула, Давида и Соломона: сначала представлена эпитома по Иосифу Флавию (Vol. 1. P. 108. 14 - 118. 17), затем - по Георгию Амартолу (Vol. 1. P. 148. 18 - 173. 12).

Для христианской истории наряду с Георгием Амартолом и Псевдо-Симеоном Георгий Кедрин пользуется «Хронографией» преподобного Феофана Исповедника (начала IX века). При этом в описании важнейших событий церковной истории - Вселенских Соборов, деятельности отцов Церкви, таких как святой Иоанн Златоуст, богословских споров - Георгий Кедрин опирается на Георгия Амартола, общеисторическая информация о правлениях, военно-политических событиях и прочих дается преимущественно по Феофану. С 811 года текст «Синопсиса» Георгий Кедрин почти полностью следует тексту «Хроники» Иоанна Скилицы (середины XI века).

Анализ произведения Георгия Кедрина показывает, что хронисту, за исключением Священного Писания и некоторых апокрифов, были совершенно недоступны сочинения древних авторов. Наиболее древний известный текст, которым напрямую пользовался Георгий Кедрин,- «Хронография» Феофана Исповедника. Ему неизвестен Георгий Синкелл, несмотря на то что метод работы Георгия Кедрина имеет с ним много общего. Впрочем, источники множества отрывков «Синопсиса», особенно в разделе о древностях, не установлены. В целом события современности - последних 200 лет - интересовали Георгия Кедрина куда менее, чем всевозможная информация о древностях. Разделы «Синопсиса» о древней, библейской и греко-римской истории проработаны с большей тщательностью, на большем числе источников. Возможно, имея под рукой «Хронику» Иоанна Скилицы , Георгий Кедрин стремился не продолжать ее до своего времени, а создать для нее начальные разделы - и в этом существенное отличие Георгия Кедрина от большинства средневековых хронистов.

Наиболее сложная часть «Синопсиса» - раздел, посвященный эпохе Иисуса Христа (Vol. 1. P. 300. 22 - 346. 2). Здесь Георгий Кедрин использует принцип повтора наиболее активно, последовательно несколько раз рассказывает историю от начала правления Августа до смерти императора Тиберия, пользуясь разными источниками и таким образом создавая объемную картину жизни ойкумены конца I века до Рождества Христова - середину I века по Рождеству Христову. Текст Георгия Кедрина состоит из более чем 10 разнородных отрывков; их можно объединить в 3 раздела, полностью хронологически завершенных (Vol. 1. P. 300. 22 - 315. 3; 315. 4 - 331. 8; 332. 16 - 344. 15). Каждый из разделов включает в историческое предисловие основные вехи земной жизни Христа (Рождество, Крещение и крестную драму), первые исторические последствия Воскресения Христова и начало апостольской проповеди. Среди источников, использованных Георгием Кедриным для этой эпохи,- хроники Псевдо-Симеона Логофета, Георгия Амартола, отрывок из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия с сообщением о Христе, апокрифические сочинения о жизни Богородицы, в том числе «Первоевангелие Иакова», «История Эдесского образа»; о Распятии приведены эпитомы отрывков сочинений Флегонта из Тралл, Юлия Африкана и др. Георгий Кедрин подчеркнуто не использует канонические сочинения НЗ и тем самым оставляет личность Основателя христианства, содержание Его проповеди за рамками работы, создавая лишь некий развернутый исторический, хронологический и историософский комментарий к эпохе Христа, предназначенный для более адекватного понимания Священного Писания . В целом рассказ Георгия Кедрина об эпохе Христа уникален в византийской хронистике. По степени заинтересованности автора в этом предмете с «Синопсисом» может быть сопоставлена лишь «Всемирная хроника» Михаила Глики (XII век).