Геoргий I Тeртер (Тертерий, болг. Георги I Тертер) (? ‒ 1308/1309)

Геóргий I Тéртер (Тертерий, болг. Георги I Тертер) (? — 1308/1309) — болгарский царь первый из болгарской куманской (половецкой) династии Тертеров (1280—1292; 1300—1322). До вступления на престол Г. I был влиятельным в Сев.-Вост. Болгарии болярином (крупным феодалом). Центром его владений был город Червен близ современного г. Русе. Занять болгарский трон Тертеру помогло то обстоятельство, что в результате внутренних распрей, начавшихся после смерти Ивана Асеня II (1218—1241), порядок наследования власти был нарушен. В междоусобную борьбу болярства, расширявшего свои владения и права, активно вмешивались Венгрия, Сербия, Золотая Орда, греческие и латинские государства, возникшие в XIII в. на территории Византийской империи. Впервые имя Г. I упоминается в связи с так называемым восстанием Ивайла, когда в 1277 на северо-востоке Болгарии, который разоряли монголо-татары, собралось войско «простых и буйствующих» во главе с выходцем из народа Ивайло. Движение носило не только освободительный, но и социальный характер. Ивайло взял Тырново, разбив правительственные войска, в битве погиб царь Константин Тих (1257—1277). Тырновское болярство, вынужденное признать Ивайло царем, сразу же вступило на путь интриг: в феврале 1279 способствовало переходу столицы в руки византийского ставленника Ивана — сына болярина Мицо и старшей дочери Ивана Асеня II. Пытаясь укрепить свое положение родственными связями, Мицо устроил брак своей сестры с одним из наиболее авторитетных боляр — Г. I (первая жена Тертера и его сын Федор Святослав были отправлены в Никею) и одарил его титулом деспота и протостратора (главнокомандующего). Опираясь на антивизантийскую оппозицию, Г. I организовал заговор против своего покровителя и в 1280 сам был провозглашен царем. Под его руководством были разбиты отряды Ивайлы. Византийский историк Георгий Пахимер (1242 — ок. 1310) писал о Г. I как о человеке «умном и храбром». В 1281 Болгария наряду с Венгрией, Сербией и Венецией вошла в антивизантийскую коалицию. В 1284 Г. I выдал свою дочь за сербского короля Стефана Уроша II Милутина и не препятствовал проникновению сербов в Сев. Македонию. Последовавшие за этим опустошительные набеги монголо-татарских отрядов Ногая, за которым стоял император Андроник II Палеолог (1272—1328), привели к тому, что, не имея возможности организовать защиту северных болгарских земель, Г. I сменил внешнеполитический курс. В 1284 он заключил мирный договор с Византией и признал зависимость от Золотой Орды, отправив своего сына в качестве заложника в ордынский стан и выдав дочь замуж за сына Ногая Чаку. Г. I не удалось укрепить центральную власть. В последней четверти XIII в. самостоятельными и полусамостоятельными правителями были брат Г. I — жупан (правитель области) Эльтимир в Южн. Болгарии, братья Радослав и Войсил в Среднегорской области, князь Смил в Ихтимане, деспот Шишман в Видине, Дорман и Куделин в Браничево. Заговор болярства способствовал бег­ству Г. I в Константинополь, где он не получил поддержки. Пришедший в 1300 к власти Федор Святослав способствовал возвращению отца в Болгарию. О смерти Г. I сообщает датируемая 1308—1309 надпись Иво Грамматика в одной из скальных церквей возле села Иваново. Лит.: Божилов И., Гюзелев В. История на България в три тома. Том I. История на Средновековна България VII—XIV век. Пловдив, 1999. О. В. Лощакова.