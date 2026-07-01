ГЕОРГИЙ АМИРУЦИ

ГЕОРГИЙ АМИРУЦИ - византийский ученый, государственный деятель, ритор и философ.

Родился в знатной семье, получил хорошее образование. Был видным чиновником на службе у трапезундских императоров и крупным землевладельцем. В 1439 году принял участие в Ферраро-Флорентийском Соборе как советник греческой делегации. Занимал пролатинскую позицию по вопросам заключения унии, получал денежные субсидии от папской курии. В «Мнении», адресованном императору Иоанну VIII Палеологу , отстаивал правильность прибавления Filioque к Символу веры. По возвращении в Трапезунд Георгий Амируци столкнулся с сопротивлением унии местного населения, митрополита Досифея и трапезундского императора Иоанна IV. Изменил позицию, присоединившись к святому Марку Эфесскому и его брату Иоанну Евгенику , и в дальнейшем выступал как противник унии и учения о папском примате. В 1449 году трапезундский посол в Генуе, вел переговоры об урегулировании финансовых споров. После возвращения получил титул протовестиария, фактически возглавив администрацию и управление внешней политикой Трапезундской империи. По его совету в 1461 году император Давид сдал Трапезунд османскому султану Мехмеду II. Вместе с императором Георгий Амируци был отправлен в Адрианополь и вскоре, завоевав доверие султана, занял высокое положение при его дворе. С 1463 года оказывал существенное влияние на политику Константинопольского Патриархата, на избрание и смещение патриархов и их утверждение султаном. 2 сына Георгия Амируци приняли ислам, но сам он, видимо, остался христианином; по его ходатайству были сохранены 3 крупнейших монастыря на Понте - Сумела, Вазелон и Перистера. Султан поручал Георгию Амируци составление карты мира по Птолемею и переводы трудов греческих писателей, а также вел с ним беседы о сущности христианства и ислама, которые затем были положены в основу дошедшего до настаящего времени в латинском переводе XVI века «Диалога о вере в Христа с турецким султаном».

Георгию Амируци принадлежит ряд стихотворений. Одно из них написано трохеем и относится к числу древнейших рифмованных произведений на греческом языке. Помимо лирических посланий к «даме сердца» Георгий Амируци обращался с похвалой к султану, превратившему, как он писал, ранее чужую ему страну в свой удел и равному деяниями великим героям древности - Ахиллу и Александру Македонскому. Автор выражает надежду на возрождение универсальной империи под его скипетром.

Георгий Амируци занимался географией, медициной, астрономией и математикой, придавая большое значение опытному знанию. Поддерживал тесные связи с итальянскими гуманистами. Л. Бруни адресовал ему трактат о Флорентийской республике , отмечая его интерес к политическим теориям. Георгий Амируци был близко знаком и переписывался с Виссарионом Никейским.

Георгий Амируци - автор ряда философско-богословских трактатов, в которыхрых затрагивались проблемы природы греха, спасения, соотношения разума и веры. Он широко использовал не только творения святых отцов, но и сочинения античных авторов, а также запретную томистскую философию. Причинно-следственные связи явлений в природе и обществе рассматривались Георгием Амируци с сугубо рационалистических и индивидуалистических позиций. Он отстаивает мысль о свободе воли человека, об универсальности рациональных доказательств, основанных на постижении естественных законов бытия. Лишь божественное Предопределение, по его мнению, недоступно для человеческого разума, хотя сам Промысел (πρόνοια) производен от природы (φύσις) и действует через ее посредство. Георгий Амируци отрицал спасительность мученичества во имя веры и считал, что человек обязан всеми доступными средствами оберегать себя от опасностей. Подчас взгляды Георгия Амируци приближаются к пантеистическим: его современник Феодор Агаллиан, с которым Георгий Амируци полемизировал, видел в нем «эллинствующего», т. е. близкого к язычеству, философа.

Проявлявшиеся у Георгия Амируци индивидуалистические устремления, увлечение трудами Аристотеля и Платона, которые он комментировал и использовал, энциклопедичность познаний и широта интересов сближают его с современными ему гуманистами. Но гибкость теории Георгия Амируци граничила с эклектизмом, а сугубый практицизм жизненных позиций свидетельствовал о разложении традиционной морали и об эгоистической окраске его философских построений.