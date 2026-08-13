Геoргий Акрополит (1217, Константинополь ‒ 1282, Константинополь)

Геóргий Акрополи́т (1217, Константинополь — 1282, Константинополь) — византийский историк, писатель, государственный деятель, дипломат. Родился в семье, принадлежавшей к столичной гражданской знати. В Константинополе окончил школу грамматики и в 16-летнем возрасте был отправлен отцом ко двору никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца для продолжения образования. Обучался поэзии и риторике у ритора Феодора Эксаптерига, позже учился арифметике, геометрии, астрономии, логике и медицине у философа Никифора Влеммида. В 1239 Г. А. поступил на государ­ственную службу и получил титул великого логариаста. Преподавал логику и философию Феодору Ласкарису, сыну императора. В 1246 в ранге логофета геникона (общественных имуществ) сопровождал императора Иоанна III в походе против Болгарии. В 1252 возглавлял посольство к эпирскому деспоту Михаилу II Ангелу. В 1255 получил от нового императора Феодора II Ласкариса титул великого логофета. В 1256 как наместник находился на Балканах, где в 1257 был пленен деспотом Эпира Михаилом II, на службу которому отказался перейти. Летом 1259, после освобождения, Г. А. поступил в ранге великого логофета на службу к новому императору Михаилу VIII Палеологу, своему род­ственнику. В июле 1261 Г. А. в свите императора прибыл в освобожденный от латинян Константинополь. Вскоре был назначен руководителем столичной школы при церкви Апостола Павла, где преподавал философию и математику. В число его учеников входили будущий патриарх Кон­стантинополя Григорий II Кипрский, писатель Иоанн Педиасим и историк Георгий Пахимер. В 1274 Г. А. возглавил посольство на Лион­ский собор, где была заключена уния церквей. В 1281—1282 во главе посольства посетил Трапезунд. Вскоре после возвращения Г. А. умер. Главный труд Г. А. — «История», написанная в 1262—1267, рассказывает о Никейской империи в период с 1203 по 1261. Несмотря на сжатость первой части (1203—1233), на определенную тенденциозность в изображении правления Феодора II и чрезмерное восхваление Михаила VIII, это сочинение — наиболее полный и достоверный источник по внешнеполитической истории Никейской империи, Эпирского государства и Болгарии. Г. А. изображает постепенное возвышение Никеи, описывает походы против латинян, сельджуков, болгар и греков Эпира, брачные союзы и договоры, борьбу с внутренней оппозицией. Труд Г. А. использовался в конце XIII — начале XIV в. историками Георгием Пахимером и Никифором Григорой, хронистами Ефремом Эносским и Феодором Скутариотом. В риторическом сочинении «Эпитафия Иоанну Дуке Ватацу» Г. А. показал значение династии Ласкарей. Г. А. принадлежат также богословские труды, где нашли отражение его латинофильские взгляды.

Соч.: История // Пер., вступ. ст., комм. и прил. П. И. Жаворонкова. СПб., 2005; Эпитафия Георгия Акрополита императору Иоанну Дуке // Пер. П. И. Жаворонкова // Византийский временник. 1987. Т. 48. С. 218—225.

Лит.: Жаворонков П. И. Личность и творчество Георгия Акрополита // Георгий Акрополит. История. СПб., 2005. С. 14—44; Его же. Некоторые аспекты мировоззрения Георгия Акрополита // Византийский временник. 1986. T. 47. С. 125—133; Blum W. L’historiographie et le personnage de Georges Acropolite (1217—1282) // Byzantinische Forschungen. 1996. Bd. 22. P. 213—220. Т. В. Кущ.