ГЕОРГИЙ АКРОПОЛИТ

Византийский историк и государственный деятель.

Происходивший из семьи столичной знати, Г.А. в 16-летнем возрасте переехал ко двору императора Иоанна III Дуки Ватаца в Никею для завершения образования и стал учеником Никифора Влеммида. В 1246 г. Г.А. получил должность логофета геникона, а 1255 г. император Феодор II Ласкарис, которому Г.А. в 1240-е гг. преподавал логику и философию, назначил его великим логофетом. После острого конфликта с Феодором Ласкарисом Г.А. в 1256 г. был отправлен на Балканы в качестве военно-гражданского наместника (претора) Никеи в Македонии и вскоре попал в плен к армии Эпирского деспотата, в котором провел около двух лет (1257-9).

В 1262-5 гг. Г.А. основал и возглавил высшую школу при ц. Апостола Павла в Константинополе. Вернувшись на пост великого логофета при императоре Михаиле VIII Палеологе, Г.А., тем не менее, был свободен от государственных обязанностей, что позволило ему не только заниматься чтением лекций по философии и математике (до 1273), но и приступить к написанию политической истории Никейской империи. В 1274 г. Г.А. возглавлял византийскую делегацию на II Лионском соборе, где 6.07.1274 г. от имени Михаила VIII принес присягу папе Григорию Х и подписал акт об унии римско-католической и греко-православной церквей.

Главный труд Г.А. – «История», созданный в 1262-66/7 гг., остался неоконченным. Посвященное событиям политической жизни Никейской империи и сопредельных стран 1203-61 гг., сочинение Г.А. хронологически примыкает к работе Никиты Хониата, и основано не только на информации очевидцев и дипломатических данных (в первой части, о времени 1203-33 гг.), но и на собственных наблюдениях и опыте (во второй части, с 1234 г.). Несмотря на явно панегирический уклон в оценке личности Михаила VIII, на двоюродной сестре которого, Евдокии Дукине, Г.А. был женат с 1252 г., «История» представляет собой по большей части объективный источник.

Сочинения:

История / Пер., вступ. ст., комм., прил. П.И. Жаворонкова; отв. ред. Г.Г. Литаврин. СПб., 2005.

Автор статьи: А. Н. Слядзь