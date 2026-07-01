Геoргиу-Деж (рум. Gheorghiu-Dej), Георге (08.11.1901, Бырлад ‒ 19.03.1965, Бухарест)

Геóргиу-Деж (рум. Gheorghiu-Dej), Георге (08.11.1901, Бырлад — 19.03.1965, Бухарест) — общественный и политический деятель Румынии. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Румынии (с февраля 1948 — Румын­ская рабочая партия) в 1944—1954 и 1955—1965, премьер-министр Румынской народной республики (РНР) 1952—1955, Председатель Государственного совета РНР 1961—1965. Происходил из семьи рабочих. Член компартии Румынии с 1930. Занимался подпольной деятельно­стью, с марта 1933 по август 1944 находился в заключении, был освобожден советскими войсками. Был частью так называемой «тюремной группы» в руководстве Румынской коммунистической партии (РКП) – членов руководства партии, находившихся в Румынии в тюрьмах в годы Второй мировой войны и участвовавшей в межпартийной борьбе в послевоенной РНР с так называемой «московской группой» — членами руководства РКП, находившимися в эти годы в СССР и прибывшими в Румынию с советскими войсками. После начала десталинизации в СССР активно проводил курс на большую самостоятельность, сокращение влияния Советского Союза на внутреннюю жизнь страны. По его настоянию в 1957 из РНР были выведены советские войска, а 24 апреля 1964 РРП приняла программный документ, вошедший в историю под названием «Апрельской декларации». Ее основными тезисами было признание равноправия стран, строящих социализм, и первенство в их политике национальных, а не интернациональных интересов. Внешняя и внутренняя политика Г.-Д. вызывали серьезные опасения советского руководства и вели в ряде случаев к конфликту из-за начавшего формироваться особого курса РНР.

Лит.: Deletant D. Gheorghiu-Dej si statul politienesc, 1948—1965. Iaşi, 2001; Stykalin A. Hruşciov şi Tito: o discuătie ìndelungată despre România (Leningrad, iunie 1964) // Arhivele totalitarismului. Bucureşti, 2014. № 1—2; Tism Ăneanu V. Fantomalui Gheorghiu Dej, Editura Univers, Bucureşti, 1995. Ар. А. Улунян.