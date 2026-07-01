ГЕОРГИУ-ДЕЖ ГЕОРГЕ
ГЕОРГИУ-ДЕЖ Георге - румынский государственный и политический деятель.
С 18 лет участвовал в рабочем движении. В 1930 году вступил в Коммунистическую партию Румынии (КПР). Летом 1933 года за участие в организации забастовки осуждён на 12 лет каторжных работ. В 1935 году заочно кооптирован в ЦК КПР. В начале августа 1944 года бежал из концлагеря, возглавил подготовку вооруженного восстания против режима Й. Антонеску. После освобождения Румынии руководил социалистическими преобразованиями. С октября 1945 года генеральный секретарь, с октября 1955 года первый секретарь ЦК КПР. В 1944-1948 годах возглавлял ряд министерств, в 1948-1952 годах первый заместитель председателя, в 1952-1955 годах председатель Совета Министров Румынской Народной Республики (РНР). С марта 1961 года председатель Государственного совета РНР. Именем Георгиу-Деж Георга в 1965-1990 годах назывались город Онешти (Румыния) и город Лиски (Воронежская область, СССР).