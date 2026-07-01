ГЕОРГИУ-ДЕЖ ГЕОРГЕ

ГЕОРГИУ-ДЕЖ Георге - румынский государственный и политический деятель.

С 18 лет уча­ст­во­вал в ра­бо­чем дви­же­нии. В 1930 году всту­пил в Ком­му­ни­стич ескую пар­тию Ру­мы­нии (КПР). Ле­том 1933 года за уча­стие в ор­га­ни­за­ции за­бас­тов­ки осу­ж­дён на 12 лет ка­торж­ных ра­бот. В 1935 году за­оч­но ко­оп­ти­ро­ван в ЦК КПР. В начале августа 1944 года бе­жал из конц­ла­ге­ря, воз­гла­вил под­го­тов­ку воо­руженного вос­ста­ния про­тив ре­жи­ма Й. Ан­то­не­ску . По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ру­мы­нии ру­ко­во­дил со­циа­ли­стическими пре­об­ра­зо­ва­ния­ми. С октября 1945 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, с октября 1955 года пер­вый сек­ре­тарь ЦК КПР. В 1944-1948 годах воз­глав­лял ряд ми­ни­стерств, в 1948-1952 годах пер­вый заместитель председателя, в 1952-1955 годах председатель Со­ве­та Ми­ни­ст­ров Румынской Народной Рес­пуб­ли­ки (РНР). С мар­та 1961 года председатель Государственного со­ве­та РНР. Име­нем Георгиу-Деж Георга в 1965-1990 годах на­зы­ва­лись город Онеш­ти (Ру­мы­ния) и город Лис­ки (Во­ро­неж­ская область, СССР ).