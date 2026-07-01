Геoргиос II (греч. Γεώργιος Β') ([07]19.07.1890, Афины ‒ 01.04.1947, Афины)

Геóргиос II (греч. Γεώργιος Β') ([07]19.07.1890, Афины — 01.04.1947, Афины) — король Греции, официальный титул — Король греков (Βασιλεὺς τών Ἑλλήνων). Сын короля Константиноса I из династии Глюксбургов и королевы Софии из дома Гогенцоллернов. Занимал греческий престол трижды (1922—1924, 1935—1941 и 1946—1947) в связи с отменами института монархии и реставрациями, при этом дважды (1935, 1946) в результате плебисцитов. В периоды республиканского правления, а также в годы Второй мировой войны находился в эмиграции. На протяжении 1936—1941 реальным правителем Греции являлся генерал И. Метаксас, совершивший переворот 4 августа 1936. В предвоенные годы Г. II поддерживал диктатуру Метаксаса и был сторонником тесного союза с Великобританией.

Во внутренней политике Г. II стремился не допустить расширения левого движения, но в отличие от Метаксаса не был поклонником Б. Муссолини. После поражения Греции в мае 1941 бежал на о. Крит, затем в Каир, где обосновалось греческое правительство в изгнании, и наконец в Лондон. Возвратился после плебисцита весны 1946, когда начиналась Гражданская война 1946—1949 между силами, руководимыми местной компартией, и правитель­ственными войсками.

Лит.: Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. Конец XVIII в. — 90-е гг. ХХ в. Курс лекций. М., 1998; Μαρκέτος Σπ. Πώς φίλησα τον Μουσολίνι! Τα πρώτα βήµατα του ελληνικού φασισµού. Τοµ. Ι. Αθήνα, 2006; Πανουργιά Ν. Επικίνδυνοι πολίτες. Ελληνική Αριστερά και η κρατική τροµοκρατία. Αθήνα, 2013. Ар. А. Улунян.