ГЕОРГИОС II
ГЕОРГИОС II - король Греции.
Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов. Внук Георга I. Коронован в сентябре 1922 года после низложения военными его отца Константина I. В марте 1924 года после провозглашения Греции республикой отстранён от власти и отправлен в изгнание. В ноябре 1935 года по итогам референдума вновь занял греческий престол. В 1936 году назначил фактическим правителем генерала И. Метаксаса, который установил в стране диктаторский режим. После вторжения в Грецию в апреле 1941 гермаских войск укрылся на острове Крит, затем возглавил эмигрантское правительство, действовавшее в Каире. Позднее переехал в Лондон. После освобождения территории Греции от оккупантов (1944 год) в условиях начавшейся гражданской войны оставался в Лондоне. В сентябре 1946 года после восстановления монархии (по результатам референдума) вновь взошёл на греческий престол.