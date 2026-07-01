ГЕОРГИОС II

ГЕОРГИОС II - ко­роль Гре­ции.

Из ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбургов. Внук Ге­ор­га I . Ко­ро­но­ван в сентябре 1922 года по­сле низ­ло­же­ния во­ен­ны­ми его от­ца Кон­стан­ти­на I. В мар­те 1924 года пос­ле про­воз­гла­ше­ния Гре­ции рес­пуб­ли­кой от­стра­нён от вла­сти и от­прав­лен в из­гна­ние. В но­ябре 1935 года по ито­гам ре­фе­рен­ду­ма вновь за­нял греческий пре­стол. В 1936 году на­зна­чил фак­тическим пра­ви­те­лем генерала И. Ме­так­са­са , ко­то­рый ус­та­но­вил в стра­не дик­та­тор­ский ре­жим. По­сле втор­же­ния в Гре­цию в апреле 1941 гермаских войск ук­рылся на острове Крит, за­тем воз­гла­вил эмиг­рант­ское пра­ви­тель­ст­во, дей­ст­во­вав­шее в Каи­ре. Позд­нее пе­ре­ехал в Лон­дон. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния тер­ри­то­рии Гре­ции от ок­ку­пан­тов (1944 год) в ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся гражданской вой­ны ос­та­вал­ся в Лон­до­не. В сентябре 1946 года по­сле вос­ста­нов­ле­ния мо­нар­хии (по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма) вновь взо­шёл на греческий пре­стол.