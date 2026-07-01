Геoргиос I (греч. Γεώργιος Α') (24.12.1845, Копенгаген ‒ 18.03. 1913, Салоники)

Геóргиос I (греч. Γεώργιος Α') (24.12.1845, Копенгаген — 18.03. 1913, Салоники) — греческий король (30.03.1863 — 18.03.1913), в соответствии с новой греческой традицией — «король греков» (Βασιλεύςτων Ελλήνων). Основоположник греческой династии Глюксбургов, происходил из датского королевского рода, второй сын короля Дании Кристиана IX. Являлся родственником британских и российских монархов. Вступил на трон в возрасте 17 лет после произошедшего в октябре 1862 восстания в Греции и бегства короля Оттона. Был единогласно выбран греческим парламентом при активном участии стран-гарантов: Великобритании, России и Франции; торжественная церемония вступления на трон прошла в Копенгагене 6 июня 1863. 27 октября 1867 женился на представительнице дома Романовых великой княгине Ольге Константиновне. В ноябре 1864 по его инициативе была принята новая конституция, закрепившая конституционную монархию, создан однопалатный парламент, депутаты которого выбирались тайным голосованием на основе всеобщего избирательного права взрослого мужского населения страны (впервые в Европе середины XIX в.). Г. I являлся активным сторонником освобождения греческих земель, что снискало ему популярность в народе. В результате за время его правления территория страны расширилась. Его внешнюю политику на определенных этапах поддерживали Британия и Россия. Во внутренней политике в начале ХХ в. можно было наблюдать чрезмерное влияние на жизнь страны отдельных представителей королевского дома, росла коррупция. В результате революции Гуда (1909) Г. I был вынужден пойти на ограничение королевской власти и согласиться с реформами.

Г. I деятельно поддерживал идею военного союза балканских государств против Османской империи с целью возвращения национальных земель. В ходе Первой Балканской войны (1912—1913, см. Балканские войны) греческие войска в составе коалиции достигли больших успехов; были освобождены Салоники.

Во время прогулки 18 марта 1913 по освобожденному городу Г. I был убит А. Схинасом. По официальной версии убийство не носило политического характера и было совершено душевнобольным. Однако подлинные мотивы преступления до сих пор неизвестны, многие материалы дела исчезли, а лица, причастные к его расследованию, загадочно умирали.

Лит.: Соколовская О. В. Греческая королева Ольга — «под молотом судьбы». М., 2011; Улунян Ар. А. Политическая история Греции XX века. М., 2004; Его же. Политическая история современной Греции. Курс лекций. М., 1998; Christmas W. King George of Greece. London, 2001; Clogg R. A Short History of Modern Greece. Cambridge, 1979; Ulunian Ar. A. The Special Branch of the Russian Policy: Greece and Turkey Through Intelligence Eyes (1912—14) // Revolutionary Russia. London, 1992. Vol. 5; Γεώργιος Α'. «Φίλτατε...» Επιστολές από την Ελλάδα 1897—1913. Επ. Αριστέα Παπανικολάου — Κ?????????. ?????ρίστενσεν. Αθήνα, 2006. Ар. А. Улунян.