ГЕОРГИОС I

ГЕОРГИОС I - ко­роль Гре­ции (1863–1913 годы).

Из ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбургов. Вто­рой сын датского ко­ро­ля Кри­стиа­на IX (до всту­п­ле­ния на пре­стол но­сил имя Виль­гельм и ти­тул прин­ца). Дед греческого ко­ро­ля Ге­ор­га II. По­сле свер­же­ния в 1862 году греческого ко­ро­ля От­то­на I (1815-1867 годов, пра­вил с 1832 года) по ре­ко­мен­да­ции пра­ви­тельств Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Рос­сии из­бран на греческий пре­стол. В 1867 году же­нил­ся на великой княж­не Оль­ге – пле­мян­ни­це российского императора Алек­сан­д­ра II . До­би­вал­ся соз­да­ния Ве­ли­кой Гре­ции; при­сое­ди­нил к Гре­ции Ио­ни­че­ские острова (1864 год), Фес­са­лию и Южный Эпир (1881 год). Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал соз­да­нию Бал­кан­ско­го сою­за 1912 года. По­гиб в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния по­сле по­бе­до­нос­но­го для Гре­ции окон­ча­ния 1-й Бал­кан­ской вой­ны (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов ).