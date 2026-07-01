ГЕОРГИОС I
ГЕОРГИОС I - король Греции (1863–1913 годы).
Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов. Второй сын датского короля Кристиана IX (до вступления на престол носил имя Вильгельм и титул принца). Дед греческого короля Георга II. После свержения в 1862 году греческого короля Оттона I (1815-1867 годов, правил с 1832 года) по рекомендации правительств Великобритании, Франции и России избран на греческий престол. В 1867 году женился на великой княжне Ольге – племяннице российского императора Александра II. Добивался создания Великой Греции; присоединил к Греции Ионические острова (1864 год), Фессалию и Южный Эпир (1881 год). Активно содействовал созданию Балканского союза 1912 года. Погиб в результате покушения после победоносного для Греции окончания 1-й Балканской войны (см. Балканские войны 1912-1913 годов).