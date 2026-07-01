ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ - знак отличия Военного ордена (с 1913 года Ге­ор­ги­ев­ский крест), массовая российская воинская награда.

Уч­ре­ж­дён императором Алек­сан­дром I 13 (25) февраля 1807 года, то­гда же от­не­сён к клас­су Ге­ор­гия ор­де­на. Георгиевским знаком отличия на­гра­ж­да­лись ниж­ние чи­ны ар­мии и фло­та за под­ви­ги на по­ле бра­ни. Ре­шение о на­гра­ж­де­нии при­ни­ма­лось го­ло­со­ва­ни­ем рот­ны­ми ко­ман­ди­ра­ми и штаб-офи­це­ра­ми пол­ка по пред­став­ле­нию не­по­средственно на­чаль­ни­ков. Георгиевский знак отличия пред­став­лял со­бой се­реб­ря­ный крест, но­сив­ший­ся на Ге­ор­ги­ев­ской лен­те в пет­ли­це. В цен­тре кре­ста по­ме­ща­лось изо­бра­же­ние Святого Ге­ор­гия на ко­не, на обрат­ной сто­ро­не - вен­зель «СГ» («Свя­той Ге­ор­гий»). С 1809 года на об­рат­ной сто­ро­не кре­ста вы­ре­зал­ся но­мер, под ко­торым знак вно­сил­ся в спи­сок по­жа­ло­ван­ных. Ука­зом от 19 (31) марта 1856 года император Алек­сандр II ус­та­но­вил 4 сте­пе­ни Георгиевского знака отличия. Зна­ки 1-й и 2-й сте­пе­ней пред­став­ля­ли со­бой золо­той крест, 3-й и 4-й - се­реб­ря­ный крест. Георгиевские знаки отличия всех сте­пе­ней но­си­лись в пет­ли­це на Ге­ор­ги­ев­ской лен­те, при этом для ка­ж­дой сте­пе­ни су­ще­ст­вова­ла своя ну­ме­ра­ция зна­ков. 1-я и 3-я сте­пе­ни име­ли бан­ты на ор­ден­ской лен­те. На­гра­ж­де­ние Георгиевским знаком отличия про­из­во­ди­лось, как пра­ви­ло, в по­ряд­ке стар­шин­ст­ва сте­пе­ней, на­чи­ная с 4-й. Георгиевский знак отличия ни­ко­гда не сни­мал­ся, да­же при про­из­вод­ст­ве в офи­це­ры и по­лу­че­нии ор­де­на Святого Ге­ор­гия лю­бой сте­пе­ни. На­гра­ж­дён­ные Георгиевским знаком отличия всех 4 сте­пе­ней час­то име­но­ва­лись «пол­ны­ми Ге­ор­ги­ев­ски­ми ка­ва­ле­ра­ми». К началу 1917 года крест 1-й сте­пе­ни вы­дан около 30 тыс. челевек. На ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва от 24 июня (7 июля) 1917 года, объ­яв­лен­но­го для рас­про­стра­не­ния в вой­сках при­ка­зом Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего генерала от кавалерии А.А. Бру­си­ло­ва от 28 июня (11 июля) 1917 года, Георгиевским знаком отличия по ре­ше­нию об­ще­го со­б­ра­ния лич­но­го со­ста­ва под­раз­де­ле­ния (ро­ты, эс­кад­ро­на, сот­ни, ба­та­реи) на­гра­ж­да­лись офи­це­ры, а сол­да­ты - ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни. 25 июля (7 августа) 1917 года из­да­но по­ста­нов­ле­ние Временного пра­ви­тель­ст­ва о по­ряд­ке на­граж­де­ния Георгиевским знаком отличия слу­жив­ших на фло­те.

На­гра­ж­дён­ный Георгиевским знаком отличия по­лу­чал при­бав­ку в 1/3 жа­ло­ва­нья, со­хра­няв­шую­ся и при вы­хо­де в от­став­ку. В 1808 году на­гра­ж­дён­ные Георгиевским знаком отличия ос­во­бо­ж­де­ны от те­лес­ных на­ка­за­ний, в 1815 году - от по­дат­ных об­ло­же­ний. Ста­ту­том 1913 года на­гра­ж­дён­ным Георгиевским знаком отличия, кро­ме пен­сии, ус­та­нав­ли­валась еже­год­ная де­неж­ная вы­да­ча, со­став­ляв­шая от 36 до 120 рублей, в за­ви­симо­сти от сте­пе­ни. Георгиевский знак отличия уп­разд­нён дек­ре­том СНК от 16 (29) декабря 1917 года.

Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 пра­ви­тель­ст­вом адмирала А.В. Кол­ча­ка 9 февраля 1919 года на­гра­ж­де­ние Георгиевским знаком отличия вос­ста­нов­ле­но.

Георгиевский знак отличия вос­ста­нов­лен по­ста­нов­ле­ни­ем ВС РФ от 20 марта 1992 года. По По­ло­же­нию о государственных на­гра­дах РФ от 1 мая 1995 года «в сис­те­ме го­су­дар­ст­вен­ных на­град со­хра­ня­ют­ся во­ен­ный ор­ден свя­то­го Ге­ор­гия и знак от­ли­чия - Ге­ор­ги­ев­ский крест», од­на­ко на­гра­ж­де­ний ими не про­из­во­дилось. Специальным По­ло­же­ни­ем Пре­зи­ден­та РФ от 8 августа 2000 гожа под­твер­жде­но су­ще­ст­во­ва­ние зна­ка от­ли­чия - Ге­ор­ги­ев­ского креста в на­град­ной сис­те­ме РФ и ут­вер­жде­но его опи­са­ние.

Иллюстрации:

Ге­ор­ги­ев­ский знак от­ли­чия 1-й сте­пе­ни. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)