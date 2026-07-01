ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ
ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ - знак отличия Военного ордена (с 1913 года Георгиевский крест), массовая российская воинская награда.
Учреждён императором Александром I 13 (25) февраля 1807 года, тогда же отнесён к классу Георгия ордена. Георгиевским знаком отличия награждались нижние чины армии и флота за подвиги на поле брани. Решение о награждении принималось голосованием ротными командирами и штаб-офицерами полка по представлению непосредственно начальников. Георгиевский знак отличия представлял собой серебряный крест, носившийся на Георгиевской ленте в петлице. В центре креста помещалось изображение Святого Георгия на коне, на обратной стороне - вензель «СГ» («Святой Георгий»). С 1809 года на обратной стороне креста вырезался номер, под которым знак вносился в список пожалованных. Указом от 19 (31) марта 1856 года император Александр II установил 4 степени Георгиевского знака отличия. Знаки 1-й и 2-й степеней представляли собой золотой крест, 3-й и 4-й - серебряный крест. Георгиевские знаки отличия всех степеней носились в петлице на Георгиевской ленте, при этом для каждой степени существовала своя нумерация знаков. 1-я и 3-я степени имели банты на орденской ленте. Награждение Георгиевским знаком отличия производилось, как правило, в порядке старшинства степеней, начиная с 4-й. Георгиевский знак отличия никогда не снимался, даже при производстве в офицеры и получении ордена Святого Георгия любой степени. Награждённые Георгиевским знаком отличия всех 4 степеней часто именовались «полными Георгиевскими кавалерами». К началу 1917 года крест 1-й степени выдан около 30 тыс. челевек. На основании постановления Временного правительства от 24 июня (7 июля) 1917 года, объявленного для распространения в войсках приказом Верховного главнокомандующего генерала от кавалерии А.А. Брусилова от 28 июня (11 июля) 1917 года, Георгиевским знаком отличия по решению общего собрания личного состава подразделения (роты, эскадрона, сотни, батареи) награждались офицеры, а солдаты - орденом Святого Георгия 4-й степени. 25 июля (7 августа) 1917 года издано постановление Временного правительства о порядке награждения Георгиевским знаком отличия служивших на флоте.
Награждённый Георгиевским знаком отличия получал прибавку в 1/3 жалованья, сохранявшуюся и при выходе в отставку. В 1808 году награждённые Георгиевским знаком отличия освобождены от телесных наказаний, в 1815 году - от податных обложений. Статутом 1913 года награждённым Георгиевским знаком отличия, кроме пенсии, устанавливалась ежегодная денежная выдача, составлявшая от 36 до 120 рублей, в зависимости от степени. Георгиевский знак отличия упразднён декретом СНК от 16 (29) декабря 1917 года.
Во время Гражданской войны 1917-1922 правительством адмирала А.В. Колчака 9 февраля 1919 года награждение Георгиевским знаком отличия восстановлено.
Георгиевский знак отличия восстановлен постановлением ВС РФ от 20 марта 1992 года. По Положению о государственных наградах РФ от 1 мая 1995 года «в системе государственных наград сохраняются военный орден святого Георгия и знак отличия - Георгиевский крест», однако награждений ими не производилось. Специальным Положением Президента РФ от 8 августа 2000 гожа подтверждено существование знака отличия - Георгиевского креста в наградной системе РФ и утверждено его описание.
Иллюстрации:
Георгиевский знак отличия 1-й степени. Архив БРЭ.