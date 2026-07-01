ГЕОРГИЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - исследователь древнерусского и традиционного церковного искусства, архивист, многолетний служащий по духовному ведомству.

Родился в семье священника. Окончил Владимирскую ДС (1881), церковно-историческое отделение КДА (1885), после чего преподавал во Владимирском женском епархиальном училище; в последующие годы служил инспектором церковноприходских школ в Киеве и Киевской губернии. В 1907-1917 годах член Училищного совета при Святейшем Синоде; в должности помощника наблюдателя церковноприходских школ неоднократно выезжал для проведения экзаменов и оказания помощи в становлении учебного процесса в Костромскую, Новгородскую, Донскую, Литовскую, Херсонскую, Енисейскую, Иркутскую, Черниговскую, Астраханскую, Архангельскую, Вятскую, Волынскую, Курскую, Сухумскую, Полоцкую и др. епархии. С 1912 года сверхштатный член синодального Учебного комитета и старший помощник наблюдателя церковноприходских школ.

Многолетняя и усердная служба Георгиеского при Святейшем Синоде отмечена орденами Станислава 3-й степени (1899), святого Владимира 3-й степени (1910) и Станислава 1-й степени (1913). Имел чин статского советника. В 1913 году рассказывал об исторических памятниках Суздаля императору Николаю II и его семье при их посещении этого города. В 1917-1918 годах Георгиеский - делопроизводитель на Всероссийском Поместном Соборе в Москве.

Георгиеский активно занимался изучением церковно-археологической старины. В 1885-1900 годах заведовал библиотекой и древлехранилищем владимирского братства во имя благоверного князя Александра Невского; издал историко-архитектурную монографию «Флорищева пустынь» (Вязники, 1896) с описанием архивных документов, рукописей и старопечатных книг пустыни. Состоял членом МАО, Владимирской ученой архивной комиссии, Санкт-Петербургского и Московского археологических институтов, Общества защиты и сохранения памятников искусства и старины в России, Комитета по восстановлению Ферапонтова Белозерского монастыря и других ученых обществ, комитетов и комиссий. В 1913-1914 годах читал лекции по истории русской иконописи в Зубовском институте истории искусств в Санкт-Петербурге.

С 1901 по 1914 годы Георгиеский занимал должность уполномоченного по делам иконописных школ при Высочайше утвержденном Комитете попечительства о русской иконописи, где сотрудничал с графом С.Д. Шереметевым, академиком Н.П. Кондаковым и директором Санкт-Петербургского археологического института Н.В. Покровским; добился улучшения преподавания в иконописных мастерских Мстёры, Холуя и Палеха во Владимирской губернии. С 1902 года при его участии издавались « Известия » и «Иконописные сборники» комитета. На средства комитета была издана работа Георгиеского, сделавшая ему имя в научной среде,- «Фрески Ферапонтова монастыря» (СПб., 1911). Росписи Дионисия в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря (1502), опубликованные в этом издании, стали открытием начала XX века. 31 декабря 1911 года на Всероссийском съезде художников в Санкт-Петербурге Георгиевский сделал доклад о фресках Дионисия, после чего начались многочисленные поездки в Ферапонтов монастырь художников и других людей творческих профессий. Фотографии фресок Ферапонтова монастыря, представленные на выставке съезда, вызвали дискуссию о способах наилучшей передачи цвета и фактуры живописи Дионисия. Одновременно Георгиеский организовал на съезде выставку древних икон из московских и санкт-петербургских частных коллекций, напечатал каталог выставки и ее обзор в «Трудах» съезда.

Георгиеский является автором одной из первых общих работ о древнерусском искусстве, опубликованной в качестве приложения к князю Ш. Байе «История искусств» (К., 1902. С. 325-366).

В 1911-1913 годах Георгиеский совершил 3 научных путешествия на Афон, доставил в Россию несколько фрагментов афонской стенной живописи и опубликовал альбом «Фрески Панселина в Протате на Афоне» (СПб., 1914), где впервые были изданы цветные фотографии фресок начала XIV века в соборе Протата.

В июле 1918 года Георгиеский принял предложение И.Э. Грабаря войти в Комиссию по сохранению и раскрытию древней живописи в России, созданную при Музейной коллегии Наркомпроса РСФСР. В июле-августе того же года принимал участие в расчистке фресок XII века в Дмитриевском соборе и фресок начала XV века в Успенском соборе во Владимире. Пользуясь связями в высших церковных кругах, получил грамоту Святейшего Патриарха Тихона с благословением на производство этих работ и на осмотр чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери в соборной церкви Боголюбова монастыря. В сентябре 1918 года участвовал в экспедиции А.И. Анисимова в Кириллов Белозерский и Ферапонтов монастыри, где была, в частности, расчищена икона-портрет преподобного Кирилла Белозерского, приписываемая Дионисию Глушицкому. В этот период Г. активно переписывался с находившимся в эмиграции Кондаковым, которого считал своим учителем. По возвращении из экспедиции занял должность инспектора при Главном управлении архивного дела в Петрограде, но 1 сентября 1919 года перешел на должность хранителя древних тканей в Оружейную палату Московского Кремля.

Умер в Москве, похоронен на Даниловском кладбище. На смерть Георгиеского откликнулись Д.В. Айналов, Н.П. Сычёв и В.Н. Нечаев, выступившие на памятном заседании Зубовского института 19 мая 1924 года (доклады не опубликованы; сохранились тезисы задуманной Анисимовым статьи о Георгиеском).

Дочь Георгиеского, Е.В. Георгиевская-Дружинина, после смерти отца издала последнюю, подготовленную еще до 1917 года, научную работу Георгиеского - «Памятники старинного русского искусства Суздальского музея» (М., 1927). Книга вышла по заказу Главного управления научных учреждений СССР при личном содействии Н.И. Троцкой тиражом в 150 экземпляров, с фототипическими таблицами были опубликованы только единичные экземпляры. Незначительная часть архива Георгиеского сохранилась в бумагах Георгиевской-Дружининой в ОР ИРЛИ РАН (Ф. 478. Оп. 1, 2) и в секции рукописей ГРМ (Ф. 122).