ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР

Памятник древнерусского зодчества в Юрьеве-Польском (1230–1234 годы).

По­след­ний из вла­ди­ми­ро-суз­даль­ских хра­мов, по­стро­ен­ных в до­мон­голь­ский пе­ри­од. Бе­ло­ка­мен­ное четырех-столп­ное од­но­гла­вое зда­ние с тремя при­тво­ра­ми , пол­но­стью от­кры­ты­ми внутрь хра­ма, и с не­со­хра­нив­шим­ся Тро­иц­ким при­де­лом - усы­паль­ни­цей у севеверо-восточного уг­ла. Во второмм яру­се западного при­тво­ра на­хо­ди­лись хо­ры. Храм воз­ве­дён по за­ка­зу вла­ди­мир­ско­го князя Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча, ко­то­рый, со­глас­но из­вес­тию Твер­ской ле­то­пи­си XV века, «сам бе мас­тер».

Собор от­ли­ча­ет­ся бо­га­тым рез­ным уб­ран­ст­вом, по­кры­ваю­щим все фа­са­ды: сю­жетные ком­по­зи­ции («Рас­пя­тие», «Св. Трои­ца», « Пре­об­ра­же­ние », «Воз­не­се­ние», «Семь спя­щих от­ро­ков эфес­ских»), фи­гу­ры свя­тых, кен­тав­ров, гри­фо­нов и др. со­че­та­ют­ся с рас­тительным ор­на­мен­том не­вы­со­ко­го рель­е­фа. Наи­бо­лее ук­ра­шен был западный фа­сад с ком­по­зи­ци­ей « Деи­су­са ».

В 1460-е годы верх­няя часть хра­ма об­ру­ши­лась, после чего была вос­ста­нов­ле­на в 1471 году под ру­ко­во­дством по­слан­но­го из Мо­ск­вы куп­ца-под­ряд­чи­ка В.Д. Ер­мо­ли­на. Про­пор­ции зда­ния, пер­во­на­чаль­ный вид за­вер­ше­ния и по­ря­док рас­по­ло­же­ния рез­ных кам­ней при этом бы­ли на­ру­ше­ны. Воз­мож­но, храм имел баш­не­об­раз­ный вид со сту­пен­ча­то по­вы­шен­ны­ми ар­ка­ми под ба­ра­ба­ном гла­вы.

Иллюстрации:

Ге­ор­ги­ев­ский со­бор в Юрь­е­ве-Поль­ском. 1230-1234 годы. Архив БРЭ.

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