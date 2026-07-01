Геoргиевский, Сергей Михайлович (07[19].10.1851, Кострома ‒ 07.08.1893, Мец, Франция)

Геóргиевский, Сергей Михайлович (07[19].10.1851, Кострома — 07.08.1893, Мец, Франция) — русский историк-востоковед, специалист в области китайской истории, культуры и филологии. Из духовного сословия. В 1873 окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1880 — факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 1885 защитил магистерскую диссертацию, в 1889 — докторскую. С 1886 — приват-доцент на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. С 1890 — экстраординарный профессор. Член Русского археологического общества (см. в ст. Археология). Автор трудов по истории Китая доимперского периода. Исследовал китайскую мифологию и письменность в контексте истории и культуры Китая. Первым в отечественной науке указал на важность формирования синологии как комплексной науки.

Соч.: Первый период китайской истории (до императора Цинь-ши-хуан-ди). СПб., 1885; Важность изучения Китая. СПб., 1890; Мифические воззрения и мифы китайцев. СПб., 1892.

Лит.: Ивановский А. Георгиев­ский С. М. // Биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета. Т. 1. СПб., 1896; Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. А. О. Мещерякова.