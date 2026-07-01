ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Российский историк-китаевед, исследователь китайской культуры.
Сын священника. Окончил историко-филологический факультет Московского университета ( в 1873 году) и восточный факультет Санкт-Петербургского университета (1880 год). В 1881-1882 годах совершил путешествие по Китаю. Магистр (1885 год), приват-доцент (с 1886 года), экстраординарный профессор (с 1890 года) Санкт-Петербургского университета, член-сотрудник Русского археологического общества. Первым в российском китаеведении поставил вопрос о необходимости формирования синологии как комплексной научной дисциплины, определения «её целей, основы, материала и условий научной разработки».
Главный вопрос синологии, по Георгиевскому: «Исторический народ китайцы или неисторический?», т.е. участвовал ли Китай во всемирной истории, насколько применимо к его культуре и общественному строю понятие прогресса и осознавалось ли оно. «Принципы жизни» Китая - факторы, обеспечивающие «жизненность» китайской нации, - Георгиевский видел в устойчивости культа предков и принципа «сыновней почтительности» (сяо), достигнутой благодаря конфуцианству. Реализацию принципа «сыновней почтительности» считал залогом возможности противостояния Китая давлению со стороны Запада. Идею прогресса в китайской культуре усматривал в уверенности китайцев в возможности совершенствования нравственного состояния общества, прежде всего отношения младших к старшим.
Первым в российской синологии сделал предметом исследования доимперский период истории Китая, китайскую мифологию, рассмотрел формирование китайской иероглифической письменности в контексте развития китайской культуры.