ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Российский историк-китаевед, исследователь китайской культуры.

Сын священника. Окончил историко-филологический факультет Московского университета ( в 1873 году) и вос­точ­ный факультет Санкт-Петербургского университета (1880 год). В 1881-1882 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Ки­таю. Ма­гистр (1885 год), при­ват-доцент (с 1886 года), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор (с 1890 года) Санкт-Пе­тербургского университета, член-со­труд­ник Русского ар­хео­логического общества. Пер­вым в российском ки­тае­ве­де­нии по­ста­вил во­прос о не­об­хо­ди­мо­сти фор­ми­ро­ва­ния си­но­ло­гии как ком­плекс­ной научной дис­ци­п­ли­ны, оп­ре­де­ле­ния «её це­лей, ос­но­вы, ма­те­риа­ла и ус­ло­вий на­уч­ной раз­ра­бот­ки».

Главный во­прос си­но­ло­гии, по Георгиевскому: «Ис­то­ри­че­ский на­род ки­тай­цы или не­ис­то­ри­че­ский?», т.е. уча­ст­во­вал ли Ки­тай во все­мир­ной ис­то­рии, на­сколь­ко при­ме­ни­мо к его куль­ту­ре и об­щественному строю по­ня­тие про­грес­са и осо­зна­ва­лось ли оно. «Прин­ци­пы жиз­ни» Ки­тая - фак­то­ры, обес­пе­чи­ваю­щие «жиз­нен­ность» китайской на­ции , - Георгиевский ви­дел в ус­той­чи­во­сти куль­та пред­ков и прин­ци­па «сы­нов­ней поч­ти­тель­но­сти» (сяо), до­с­тиг­ну­той бла­го­да­ря кон­фу­ци­ан­ст­ву . Реа­ли­за­цию прин­ци­па «сы­нов­ней поч­ти­тель­но­сти» счи­тал за­ло­гом воз­мож­но­сти про­ти­во­стоя­ния Ки­тая дав­ле­нию со сто­ро­ны За­па­да. Идею про­грес­са в китайской куль­ту­ре ус­мат­ри­вал в уве­рен­ности ки­тай­цев в воз­мож­но­сти со­вер­шен­ст­во­ва­ния нрав­ст­вен­но­го со­стоя­ния об­ще­ст­ва, пре­ж­де все­го от­но­ше­ния млад­ших к стар­шим.

Пер­вым в российской си­но­ло­гии сде­лал пред­ме­том ис­сле­до­ва­ния до­им­пер­ский пе­ри­од ис­то­рии Ки­тая, китайскую ми­фо­ло­гию, рас­смот­рел фор­ми­ро­ва­ние китайской ие­рог­ли­фической пись­мен­но­сти в кон­тек­сте раз­ви­тия китайской куль­ту­ры.