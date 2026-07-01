ГЕОРГИЕВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Священик, автор переложений древних и местных распевов Русской Православной Церкви.

Сын священника, регента Костромского архиерейского хора. Рано лишившись отца, воспитывался в местном духовном училище и семинарии. Успешное управление хором в старших классах семинарии определило назначение его регентом архиерейского хора. 5 сентября 1853 года М.И. Георгиевский был рукоположен во священника к Воскресенской на Площадке церкви. На новом месте он не оставлял занятий певчим искусством: из любителей составил хор, которым руководил 15 лет. В начеле 1870-х годов был вынужден уйти за штат с переводом в Макариев Унженский моностырь. Здесь его заметил приехавший из Москвы любитель церковного пения купец В.А. Андреев, предложивший М.И. Георгиевскому работу в Москве и оказавший ему поддержку. В 1873-1887 годах М.И. Георгиевский преподавал церковное пение в Московской практической академии коммерческих наук и руководил хором воспитанников в домовой церкви, в 1875-1887 годах состоял учителем пения в Андреевском начальном училищеще (при фабрике В.А. Андреева), а в 1879-1884 годах - в Александровско-Пречистенском женском училище.

В 1882-1887 годах М.И. Георгиевский активно занимался издательской деятельностью, подготовив и напечатав в литографиях П. Юргенсона и В. Гроссе 140 номеров переложений, куда вошли как отдельные песнопения, так и целые службы и циклы, составившие почти полный годичный круг церковного пения. В этой работе он опирался на собственный более чем 40-летний опыт регента-практика, на знание местных напевов, на большое собрание рукописных нот, находившихся в его распоряжении. При издании переложений учитывались прежде всего нужды сельских хоров и певчив хоров учебных заведений. В собрании М.И Георгиевского представлены 2 серии: одноголосные песнопения и переложения на 4 голоса для начальных народных училищ и переложения для 4-голосного смешанного хора под заголовком «Домашнее пение православного христианина». Так же его переложения включают гармонизации обиходных напевов, напевов, близких к придворному пению, других различных напевов, в том числе местных, и использование оригинальных сочинений других авторов. Переложения М.И. Георгиевского просты, изложены в традиционной манере: один голос ведет мелодию, второй дублирует его в терцию или сексту, а остальные дополняют гармонический фон. Как заметил исследователь церковно-певчей литературы Н.В. Всеславинский, по изданиям М.И. Георгиевского, а также по изданиям П.Г. Григорьева и В.Л. Лирина можно проследить, каким был репертуар церковных хоров 40-80-х годов XIX века.