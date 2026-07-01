ГЕОРГИЕВСКИЕ ДЕЯТЕЛИ РПЦ

ГЕОРГИЕВСКИЕ ДЕЯТЕЛИ РПЦ - из старинного рода священно- и церковнослужителей Вятской губернии.

Алексей Иванович (14.01.1904 года, село Черкизово Московского уезда и губернии -4.12.1984 года, Москва), педагог, литургист. В 1918 году окончил Перервинское ДУ по первому разряду, в 1926 году - Государственный институт слова, получил степень канд. словесных наук. До 1943 года преподавал русский язык и литературу в средних и высших учебных заведениях Москвы. С 40-х годов активно участвовал в церковной жизни страны, в 1943 году стал помощником и личным секретарем Киевского митрополита Николая (Ярушевича), входил в состав Комиссии по подготовке к открытию духовных школ в Москве. 6 июня 1944 года назначен доцентом кафедры литургики, членом Совета и ученым секретарем Православного Богословского института, открытого в зданиях Новодевичьего московского в честь Смоленской иконы Божией Матери монастыря и преобразованного в 1946 году в Московскую духовную академию (МДА) . В 1958 году Совет МДА присвоил А.И. звание профессора, в 1974 году - почетное звание заслуженного профессора по кафедрам литургики и стилистики русского языка. А.И. оставался профессором, а затем научным консультантом в МДА до конца жизни. Его учениками были многие будущие архиереи и клирики РПЦ и других Поместных Церквей, в т. ч. иеромонах Илия (Шиолашвили; впоследствии Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II).

Помимо преподавательской деятельности А.И. работал в синодальных отделах и других учреждениях МП. С 1950 по 1953 годы он являлся ответственным секретарем редакции « Журнала Московской Патриархии », редактировал ежегодные выпуски «Православного церковного календаря» и сборник «Богослужебные указания». В 1954-1959 годах работал в Иностранном отделе (затем в ОВЦС) РПЦ. Избирался членом Поместных Соборов РПЦ 1945 и 1971 годах. Собор 1945 года назначил А.И. председателем Мандатной комиссии по выборам Патриарха, Собор 1971 года избрал его членом такой же комиссии. На совещании Глав и представителей автокефальных правоследствии Церквей в июле 1948 года в Москве А.И. выступил с докладом «О церковном календаре». В 1951 году была выпущена книга А.И. «Чинопоследование Божественной литургии», которая впослелствии переиздавалась. В «Журнале Московской Патриархии», «Богословских трудах», берлинском « Голосе Православия » и других изданиях публиковались статьи А.И. по литургическо-богословской и церковно-исторической проблематике.

Награжден церковными орденами святого Владимира 3-й и 2-й степени и преподобного Сергия Радонежского 2-й степени. Многие годы являлся старостой храма во имя апостолов Петра и Павла на Преображенской площади в Москве. Похоронен на Преображенском кладбище в Москве.

Сочинения:

Образ Святейшего Патриарха Сергия по его письмам // Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947. С. 92-98;

О церковном календаре. М., 1948, 1996;

То же // Календарный вопрос: Сборник. М., 2000. С. 61-77;

Чинопоследование Божественной литургии. М., 1951. Н. Новг., 1995. К., 2000;

Пасхальное богослужение // ЖМП. 1953. № 4. С. 54-59; 1996. № 4/5. С. 82-87;

Служба праздника Рождества Пресв. Богородицы // Там же. 1953. № 9. С. 36-38;

Смысл обряда // ВРЗЕПЭ. 1955. № 21. С. 76-86;

Об исповеди перед причащением Святых Таин по свидетельству древнехристианской письменности // ЖМП. 1970. № 1. С. 68-73;

О Поместном Соборе 1945 г.: Из воспоминаний участника Собора // Там же. 1971. № 2. С. 18-21;

О воскресении мертвых в связи с Евхаристией, в свете учения Священного Писания // БТ. 1976. Сб. 16. С. 33-45;

Святейшая Евхаристия в связи с учением о Церкви Православной // ЖМП. 1977. № 6. С. 74-75; № 7. С. 75-78;

Церковная свеча и ее символика // Там же. № 9. С. 78-80;

Догмат о Воскресении в эпоху Вселенских Соборов // БТ. 1984. Сб. 25. С. 321-336;

Искусство над эпохой: О коллекции икон Павла Корина // Лепта. 1993. № 3. С. 185-190;

Ученый облик отца Павла Флоренского // Энтелехия. 2000. № 2. С. 99-101.

Сергей Иванович (10.06.1906 года, село Черкизово Московского уезда и губернии -22.11.1989 года, Москва), сотрудник различных учреждений МП, брат А.И. Георгиевского. Получив среднее специальное образование, до 1932 года работал техником-чертежником, а затем старшим техником-инспектором отдела подземных сооружений Моссовета. В 1937 году окончил математический факультет Московского городского педагогического института. С 1928 по 1953 годы преподавал математику в средних учебных заведениях Москвы.

После 1945 года С.И. получил приглашение на работу в МП. В 1946-1947 годах занимался каталогизацией и описанием библиотеки Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, затем перешел в архив МП. С 1950 года С.И. работал бухгалтером, с 1953 года - казначеем, до 1971 года - заведюущим финансовой частью МП. В 1971-1978 годах являлся ризничим Патриаршего Богоявления Господня собора в Елохове. В 1980-1989 годах работал ответственным секретарем Пенсионного комитета МП.

Одновременно с 1946 по 1970 годы исполнял обязанности псаломщика патриарших Крестовых храмов в Москве, в Троице-Сергиевой лавре, в резиденциях Патриарха в селе Переделкине Московской области и под Одессой. К 90-летию Патриарха Алексия I подготовил литературно-музыкальную композицию «Песнь души», включавшую чтение произведений русской религиозной поэзии (от М.В. Ломоносова до А.А. Ахматовой) и исполнение песнопений православной Церкви хором собора Богоявления Господня в Елохове под управлением В.С. Комарова.

С.И. был награжден церковными орденами святого Владимира 2-й и 3-й степени и преподобного Сергия Радонежского 3-й степени. Погребен в ограде храма в честь Преображения Господня в селе Переделкине.

Николай Сергеевич (родился 28.03.1944 года, Москва), церковный композитор, регент, сын С.И. Георгиевского. Получив музыкальное образование по дирижерско-хоровой специальности, с 1960 года пел в хоре собора Богоявления Господня в Елохове под управлением В.С. Комарова. В 1969 годастал регентом правого хора церкви святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. С возобновлением богослужений в Успенском соборе Московского Кремля (1991) руководит хором на Патриарших богослужениях. В 1998 году организовал первый постоянный хор Христа Спасителя храма и стал его регентом, в 2001 года хор получил наименование Патриаршего.

В 1989 году впервые в СССР Н.С. сделал запись цикла песнопений литургии святителя Иоанна Златоуста П.Г. Чеснокова, впоследствии - записи панихиды и всенощного бдения этого же композитора. К 2000-летию христианства выпустил большой диск записей праздничных произведений русских композиторов. Н.С. сочинил ряд церковных песнопений и 2 хоровых цикла к 70-летию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (1999), которые благословлены Предстоятелем РПЦ для исполнения за богослужением.

Награжден церковными орденами святого Владимира 3-й степени и препобобного Сергия Радонежского 3-й степени, а также орденами ряда других Поместных Церквей.

Сочинения:

О бедственном положении русских церковных хоров // МЦВ. 1998. № 4 (141). С. 3;

Патриарх Алексий Симанский: К 30-летию со дня кончины // Десятина. 2000. № 9/10 (42/43). С. 8;

Светлой памяти моего духовного отца: Митр. Нестор - просветитель Камчатки // Там же. № 13 (46). С. 4;

Бремя пастыря: К 39-й годовщине со дня кончины митрополита Николая (Ярушевича) // Там же. № 17/18 (50/51). С. 7;

«Да ведают потомки православных...» // Московский журнал. 2001. № 12. С. 24-26.

Иллюстрации:

А.И. Георгиевский. Фотография. 60-е годы ХХ века. (ЦАК МДА). Архив ПЭ;

С.И. Георгиевский. Фотография. 70-е годы ХХ века. Архив ПЭ;

Н.С. Георгиевский. Фотография. 90-е годы ХХ века. Архив ПЭ.

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