ГЕОРГИЕВСК

ГЕОРГИЕВСК - Город в России, в южной части Ставропольского края, центр Георгиевского района.

Население: 69,5 тысяч человек (2005 год). Рас­по­ло­жен в южной час­ти Став­ро­поль­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Под­ку­мок. Железно-дорожная стан­ция.

Ос­но­ван в 1777 году для обо­ро­ны от на­бе­гов ка­бар­дин­цев и но­гай­цев как Ге­ор­ги­ев­ская кре­пость на Кав­каз­ской ли­нии, со­еди­няв­шей го­ро­да Моз­док и Азов. Ге­ор­ги­ев­ская кре­пость яв­ля­лась так­же ме­стом тор­гов­ли ме­ж­ду гор­ски­ми на­ро­да­ми и русскими по­се­лен­ца­ми, в ней име­лись пе­ре­ва­лоч­ные ба­зы для тор­гов­ли с Пер­си­ей. Здесь был за­клю­чён Ге­ор­ги­ев­ский трак­тат в 1783 году. В 1785-1796 годах уезд­ный го­род Георгиевск Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1796-1802 годах - Ас­т­ра­хан­ской губернии, в 1802-1822 годах - центр Кав­каз­ской гу­бер­нии. Уезд­ный (1822-1830 год), за­штат­ный (1830-1921 год) го­род Кав­каз­ской области (1822-1847 год), Став­ро­поль­ской губернии (1847-1860 год), Тер­ской области (1860-1921 год). В 1825 году кре­пость уп­разд­не­на в свя­зи с по­строй­кой но­вой обо­ро­нительной ли­нии по реке Сун­жа.

В начале XX века в Георгиевске про­во­ди­лись три яр­мар­ки в год (шёл­ко­вые, га­лан­те­рей­ные и ба­ка­лей­ные то­ва­ры, скот), их со­во­куп­ный обо­рот составлял 2,5 млн. рублей. Раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла - ко­же­вен­ное, гон­чар­ное, порт­няж­ное. Промышленность в Георгиевске раз­ви­ва­лась с начала XX века. В 1913 году че­рез Георгиевск про­шла ли­ния Се­ве­ро-Кав­каз­ской железной дороги. В декабре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. 30 июня 1918 года ка­за­ки Терского казачьего войска пы­та­лись взять Георгиевск, но бы­ли от­би­ты. В ав­гу­сте - но­яб­ре то­го же го­да в рай­оне Георгиевска шли бои ме­ж­ду отрядами Г.Ф. Би­че­ра­хо­ва (см. Би­че­ра­хо­вы) и РККА. В январе 1919 года - мар­те 1920 года го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, за­тем за­нят вой­ска­ми РККА. В 1921-1923 ок­руж­ной, в 1923-1924 уезд­ный го­род Тер­ской губернии (в апреле - сентябре 1921 года её центр). В 1924-1943 годах рай­он­ный центр Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края (с 1937 года Орд­жо­ни­кид­з­ев­ский край), с 1943 года - Став­рополь­ско­го края. В августе 1942 года - январь 1943 года, в Великую Отечественную вой­ну, был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми.

В ис­то­рической час­ти Георгиевска от пла­ни­ров­ки кре­по­сти ос­та­лась пря­мо­уголь­ная сеть улиц с об­щественным цен­тром у де­ре­вян­ной церкви Святого Ни­ко­лая (1780 год; ста­рей­ший храм Став­ро­по­лья). Современыый центр го­ро­да сло­жил­ся во­круг тор­го­вой пло­ща­ди в начале XX века. Со­хра­ни­лись зда­ния в сти­ле эк­лек­ти­ки и мо­дер­на (городской упра­вы, бывшей гос­ти­ни­цы «Лувр», жен­ской и муж­ской гим­на­зий и др.). Ме­мо­ри­ал Великой Отечественной вой­ны «Веч­ная сла­ва» (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2005 году), па­мят­ник 200-ле­тия Ге­ор­ги­ев­ско­го трак­та­та.

Фи­лиа­лы ву­зов: Юж­но-Рос­сий­ско­го и Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го государственных тех­нических университетов, Рос­тов­ско­го государственного эко­но­мического университета, Та­ган­рог­ско­го государственного ра­дио­тех­нического университета и др. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1967 года). Фес­ти­валь ху­дожественного твор­че­ст­ва го­ро­дов-по­бра­ти­мов (с 1997 года; в до­ме куп­ца Бе­ло­усо­ва, начала XX века). Городская ку­рорт­ная баль­не­о­ле­чеб­ни­ца (на ос­но­ве ио­доб­ром­ной и хло­рид­ной на­трие­вой вод).

Ве­ду­щие пред­при­ятия: «АрЗиЛ» (один из российских ли­де­ров по про­изводству тру­бо­про­вод­ной ар­ма­ту­ры; ос­но­ван в 1908 году как чу­гу­но­ли­тей­ный ме­ха­нический за­вод), «Спец­ин­ст­ру­мент» (ме­тал­ло­ре­жу­щий ин­ст­ру­мент), «Му­ко­мол» (один из ве­ду­щих в РФ про­из­во­ди­те­лей му­ки), «Мас­ло Став­ро­по­лья» (ос­но­ва­но в 1900 году как мас­ло­бой­ный за­вод), вин­за­вод «Ге­ор­ги­ев­ский» (ос­но­ван в 1931 году), «Хайнц-Ге­ор­ги­евск» (су­хие про­дук­ты для дет­ско­го пи­та­ния). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды «Ме­тал­лист» (гвоз­ди), аку­стических и те­п­ло­изо­ля­ци­он­ных ма­те­риа­лов (ли­но­ле­ум и др.); пред­при­ятия лёг­кой (ко­же­вен­ный за­вод, обув­ная и швей­ная фаб­ри­ки) и пи­ще­вой (за­во­ды кон­серв­ный и пи­во­ва­рен­ный) промышленности.

Близ Георгиевска - име­ние се­мьи В.И. Са­фо­но­ва («Са­фо­но­ва да­ча», начала XX века), в ста­ни­це Лы­со­гор­ская - де­ревня церкви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1886 год).

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