ГЕОРГИЕВ КИМОН

ГЕОРГИЕВ КИМОН - болгарский государственный и политический деятель.

Ро­дил­ся в мел­ко­бур­жу­аз­ной се­мье. В 1902 году окон­чил во­енную шко­лу в Со­фии. Уча­ст­ник Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов и Первой ми­ро­вой вой­ны, на ко­то­рой в 1916 году по­лу­чил тя­жё­лое ра­нение. Вхо­дил в по­ли­тические пар­тии и организации: «Народный сго­вор» (1921-1923 годов), «Де­мо­кра­тический сго­вор» (1923-1931 годов), «Зве­но» (1931-1934 годов). В 1923 году при­нял уча­стие в государственном пе­ре­во­ро­те, ор­га­ни­зо­ван­ном А. Цан­ко­вым. В 1926-1928 годах министр транс­пор­та, почт и те­ле­гра­фа. В мае 1934 года воз­гла­вил государственный пе­ре­во­рот.

С мая 1934 года по январь 1935 года пре­мьер-ми­нистр. 23 июля 1934 года пра­ви­тель­ст­во Геогиева Кимона ус­та­но­ви­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР. С на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пил про­тив кур­са ца­ря Бо­ри­са III на при­сое­ди­не­ние к Пак­ту трёх дер­жав 1940 года. В 1943 году вме­сте с ру­ко­во­ди­мой им по­ли­тической груп­пой « Зве­но » примк­нул к ан­ти­фа­ши­ст­ским си­лам, объ­е­ди­нён­ным в Отечественный фронт (ОФ). Воз­глав­лял (до но­ября 1946 года ) об­ра­зо­вав­шее­ся в ре­зуль­та­те по­бе­ды ан­ти­фа­ши­ст­ско­го воо­ружённого вос­ста­ния 9 сентября 1944 года пер­вое пра­ви­тель­ст­во ОФ. В 1944-1949 годах представлял по­ли­тическую пар­тию Народа со­юз «Зве­но». С но­ября 1946 года по ноябрь 1950 года и с декабря 1959 года по мар­т 1962 года - заместитель председателя СМ Народной Рес­пуб­ли­ки Бол­га­рии (НРБ). С октября 1946 года по декабрь 1947 года - министр иностранных дел. С декабря 1947 года по мар­т 1959 года - министр элек­три­фи­ка­ции и ме­лио­ра­ции. С 1962 года член Пре­зи­диу­ма Народного со­б­ра­ния НРБ, заместитель председателя Национального со­ве­та ОФ.