ГЕОРГИЕВ КИМОН
ГЕОРГИЕВ КИМОН - болгарский государственный и политический деятель.
Родился в мелкобуржуазной семье. В 1902 году окончил военную школу в Софии. Участник Балканских войн 1912-1913 годов и Первой мировой войны, на которой в 1916 году получил тяжёлое ранение. Входил в политические партии и организации: «Народный сговор» (1921-1923 годов), «Демократический сговор» (1923-1931 годов), «Звено» (1931-1934 годов). В 1923 году принял участие в государственном перевороте, организованном А. Цанковым. В 1926-1928 годах министр транспорта, почт и телеграфа. В мае 1934 года возглавил государственный переворот.
С мая 1934 года по январь 1935 года премьер-министр. 23 июля 1934 года правительство Геогиева Кимона установило дипломатические отношения с СССР. С началом Второй мировой войны выступил против курса царя Бориса III на присоединение к Пакту трёх держав 1940 года. В 1943 году вместе с руководимой им политической группой «Звено» примкнул к антифашистским силам, объединённым в Отечественный фронт (ОФ). Возглавлял (до ноября 1946 года ) образовавшееся в результате победы антифашистского вооружённого восстания 9 сентября 1944 года первое правительство ОФ. В 1944-1949 годах представлял политическую партию Народа союз «Звено». С ноября 1946 года по ноябрь 1950 года и с декабря 1959 года по март 1962 года - заместитель председателя СМ Народной Республики Болгарии (НРБ). С октября 1946 года по декабрь 1947 года - министр иностранных дел. С декабря 1947 года по март 1959 года - министр электрификации и мелиорации. С 1962 года член Президиума Народного собрания НРБ, заместитель председателя Национального совета ОФ.