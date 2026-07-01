ГЕОРГИЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Иван Васильевич Георгиев родился 25 октября (по новому стилю — 7 ноября) 1902 года в деревне Щелгуны Санкт-Петербургской губернии. По национальности русский.

В июне 1924 года Георгиев был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Начинал службу младшим командиром в 167-м стрелковом полку. В 1926 году он окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1928 году — Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Служил на лётных и командных должностях в различных авиационных частях. В 1936 году Георгиев окончил Высшую лётно-тактическую школу ВВС. С июня 1938 года командовал 59-м скоростным бомбардировочным авиационным полком. Участвовал в польском походе и советско-финской войне . За отличную боевую подготовку был удостоен первой своей награды — ордена Красной Звезды.

В марте 1940 года Георгиев был назначен командиром 312-го разведывательного авиационного полка ВВС Прибалтийского особого военного округа. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны . В первый период войны полк Георгиева, участвуя в боях в Прибалтике и битве за Москву , совершил 255 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, уничтожив: 226 танков, 765 автомашин, 8 танкеток, 81 зенитную точку, 26 артиллерийских орудий, 9 самолётов на земле, 22 мотоцикла, 7 цистерн с горючим, 1 бронемашину, 3790 солдат и офицеров противника.

В декабре 1941 года Георгиев был назначен командиром 23-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, которая в марте 1942 года была преобразована в 53-ю авиационную дивизию Авиации дальнего действия СССР. Под его командованием части дивизии успешно проводили ночные бомбардировки в глубоком тылу во взаимодействии с фронтовой авиацией, обеспечивали сражавшиеся в Вяземском и Демянском котлах советские войска. С сентября 1942 года дивизия Георгиева участвовала в Сталинградской битве , совершая ночные бомбардировки.

В апреле 1943 года Георгиев был назначен командиром 5-го авиационного корпуса Авиации дальнего действия. Лётчики этого корпуса совершали налёты на немецкие танковые и пехотные группировки. За отличия во время освобождения города Орла корпусу было присвоено почётное наименование «Орловский». В дальнейшем его части участвовали в освобождении городов Люботина и Миргорода Полтавской области Украинской ССР, затем были переброшены под Ленинград и освобождали Красное Село, Красногвардейск и Ропшу. Не раз корпус Георгиева отличался и во время освобождения Белорусской ССР, освобождая Бобруйск и Белосток. В 1944 году его лётчики участвовали в десантной операции в оккупированной Чехословакии с посадками в немецком тылу.

В январе 1945 года корпус был выведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего и в феврале того же года расформирован. Сам Георгиев был назначен командиром 9-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса.

После окончания войны Георгиев продолжил службу в Советской Армии. С апреля 1946 года командовал 19-м (с февраля 1949 года — 84-м) гвардейским бомбардировочным авиационным корпусом Дальней авиации, дислоцировавшимся в Северной Корее. С декабря 1949 года командовал 81-м гвардейским бомбардировочным авиационным корпусом. Скоропостижно скончался 13 ноября 1950 года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева .