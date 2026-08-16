ГЕОРГИАНСКИЙ СТИЛЬ

ГЕОРГИАНСКИЙ СТИЛЬ - обобщающее название стилистических течений в архитектуре и декоративном искусстве Великобритании и Ирландии эпохи правления королей Георга I , Георга II и Георга III ( с 1710-ых по 1810-е годы).

Для фор­ми­ро­ва­ния ран­не­го Георгианского стиля (до 1730-х годов) боль­шое зна­че­ние име­ли тео­ре­тические тру­ды Р.Б. Бёр­линг­тона (о твор­че­ст­ве А. Пал­ла­дио и др.); он раз­ви­вал­ся от стро­го­го пал­ла­ди­ан­ст­ва (Дж. Ван­бру, У. Кент, Н. Хок­смур) к его сво­бод­ной, жи­вой ин­тер­пре­та­ции (Дж. Гиббс, Дж. Вуд Стар­ший и Дж. Вуд Млад­ший и др.). «Сред­ний» Георгианский стиль (1740-1750-е годы) вклю­ча­ет ко­рот­кую фа­зу ро­ко­ко; с середины XVIII века встре­ча­ет­ся эклек­тическое ис­поль­зо­ва­ние английской го­ти­ки, ши­ну­аз­ри (У. Чейм­берс), эт­рус­ско­го сти­ля и пом­пе­ян­ско­го сти­ля и др.

Георгианский стиль про­явился в ар­хи­тек­ту­ре двор­цов, уса­деб, об­щественных зда­ний, в пар­ко­вых ан­самб­лях, ди­зай­не ин­терь­е­ров, при­клад­ных ис­кус­ст­вах (ме­бель Т. Чип­пен­дей­ла, Дж. Хе­п­лу­ай­та, Т. Ше­ра­то­на, ке­ра­ми­ка Дж. Уэд­жву­да и др.). Позд­ний Георгианский стиль (1760-1790-е года) стал выс­шей ста­ди­ей английского клас­си­циз­ма (бра­тья Адам, Т. Ку­ли, Дж. Гэн­дон и др.). Ино­гда к позд­ней фа­зе Георгианского стиля от­но­сят Ре­гент­ст­ва стиль и так называемый стиль Ге­ор­га IV (1820-1830) - свое­об­раз­ный «английский ам­пир», при­чуд­ли­во со­че­тающий клас­си­ци­зи­рую­щие тен­ден­ции с мо­ти­ва­ми ин­до-ис­лам­ско­го зод­че­ст­ва, нео­го­ти­ку , мав­ри­тан­ский стиль и др. эк­зо­ти­че­ские влия­ния (твор­че­ст­во Дж. Со­уна, У. Уил­кин­са, Дж. Нэ­ша, Э. Бло­ра и др.).

Георгианский стиль по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в британских ко­ло­ни­ях (в Северной Аме­ри­ке в 1700-1770-х годах, Южной Аф­ри­ке, Ав­ст­ра­лии и др.) как од­на из со­став­ляю­щих ко­ло­ни­аль­но­го сти­ля. Тен­ден­ции эк­лек­тиз­ма Георгианского стиля во мно­гом под­го­то­ви­ли по­яв­ле­ние вик­то­ри­ан­ско­го сти­ля.

Иллюстрации:

Ге­ор­ги­ан­ский стиль. Биб­лио­те­ка Рэдк­лиф­фа в Окс­фор­де. 1737-49. Ар­хи­тек­тор Дж. Гиббс. Архив БРЭ.

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