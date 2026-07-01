Геoрги, Иван Иванович (Иоганн Готлиб, Йоханн Готтлиб) (31.12.1729, с. Ваххольцхаген, Померания ‒ 27.10[08.11].1802, Санкт-Петербург)

Геóрги, Иван Иванович (Иоганн Готлиб, Йоханн Готтлиб) (31.12.1729, с. Ваххольцхаген, Померания — 27.10[08.11].1802, Санкт-Петербург) — немецкий медик, путешественник, этнограф, химик, профессор минералогии и академик (1783) Императорской Академии наук и художеств. Закончил Уппсальский университет (Швеция), получил степень доктора медицины. В Россию приехал по приглашению Императорской академии наук в 1770. Работал в первой русской химической лаборатории. В 1772 составил карту Байкала и детальное описание его флоры и фауны. Участвовал в «Физической экспедиции» Палласа. Собранная коллекция минералов легла в основу музея кафедры минералогии Санкт-­Петербургского университета. Г. составил подробное иллюстрированное описание народностей, населяющих Россию.

Соч.: Описание всех обитающих в российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. М., 2007.

Лит.: Тиваненко А. В. Тайны байкальских глубин. Чита, 2009; Золотов Ю. А. Некоторые вехи истории химии в Академии наук // Российский химический журнал. 1998. Т. XLII. № 3; Эрлих В. А. Русскоязычные издания XVIII века о Востоке и российские немцы // Немецкий этнос в Сибири. Новосибирск, 2000. Л. А. Цыганова.