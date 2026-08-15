Геoрг V (03.06.1865, Лондон ‒ 20.01.1936 Сандрингем, Норфолк)

Геóрг V (03.06.1865, Лондон — 20.01.1936 Сандрингем, Норфолк) — король Великобритании (с 6 мая 1910), император Индии. С 1921 король Соединенного Королевства Великобритании и Сев. Ирландии. Г. V был вторым сыном принца и принцессы Уэльских, с 1901 — короля Эдуарда VII и королевы Александры. Элементарные знания по математике и письму будущий Г. V и его старший брат, наследник престола Эдуард, получили от домашних учителей. С 1876 по 1882 вместе с Эдуардом служил кадетом на учебном корабле военно-морского флота. В 1884 младшим лейтенантом он поступил в Морской колледж в Гринвиче, а в 1890 принял командование канонеркой «Дрозд». В 1891 получил звание капитана. В январе 1892, после смерти брата стал наследником трона и женился на невесте брата — принцессе Виктории-Марии Тек, внучке короля Георга III. После кончины Эдуарда VII стал королем под именем Г. V. Свои новые обязанности он воспринимал как несение тяжкого бремени. Царствование Г. V было богато внешнеполитическими и внутриполитическими потрясениями. В годы Первой мировой войны он многократно выезжал в дей­ствующую армию. В 1917 под влиянием антигерманских настроений парламент принял билль (Titles Deprivation Act), в соответствии с которым королевская династия, именовавшаяся Саксен-Кобург-Готской, получила новое название Виндзор­ской. Политическая нейтральность позволила Г. V предотвратить ряд политических кризисов. В 1916, в разгар войны, и в 1931, в период финансового кризиса, Г. выступил инициатором компромисса между лидерами консервативной, либеральной и лейбористской партий, а в 1923 был арбитром в споре между претендентами на пост премьер-министра — лидерами консервативной партии Дж. Керзоном и С. Болдуином, поддержав последнего. В 1931 был принят Вестминстерский статут (1931), создавший Британское содружество наций. Г. V стал королем всех доминионов. Имел шестерых детей, в том числе будущих королей Эдуарда VIII и Георга VI. Г. V похоронен в церкви Сент-Джордж Виндзорского замка.

Лит.: Остапенко Г. С. Британская монархия от королевы Виктории до наследников Елизаветы II: концепция управления и личность суверена. М., 2014; Роуз К. Король Георг V / Пер. с англ. М., 2005. Г. С. Остапенко.