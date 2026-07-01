Геoрг IV (12.08.1762, Лондон ‒ 26.07.1830, Виндзор)

Геóрг IV (12.08.1762, Лондон — 26.07.1830, Виндзор) — король Великобритании, король Ганновера (1820—1830). Сын Георга III. Еще в юности стал известен романтическими увлечениями, часто приводившими к скандалам. В 1784 тайно женился на католичке Мэри Фитцерберт. Брак не получил официального признания, поскольку нарушал Акт о престолонаследии 1701, запрещавший членам королевской семьи вступать в брак с католиками. Поддерживал оппонентов власти — левых вигов, которые собирались в его доме, особенно Ч. Дж. Фокса и Р. Б. Шеридана. В 1795 вновь вступил в брак — с протестанткой Каролиной Брауншвейгской, но вскоре пара начала жить раздельно. Ведя жизнь бонвивана, Г. наделал долгов, которые были выплачены казной по решению парламента. Начиная с 1788 пытался получить статус регента в периоды обострений душевной болезни отца, но всякий раз наталкивался на сопротивление со стороны премьер-министра У. Питта-младшего. И только в 1811 Г. IV стал регентом при умалишенном отце. В этом качестве предпринял несколько неудачных попыток привести к власти своих друзей вигов, после чего в Британии окончательно утвердилась практика формирования правительства правящей партией. Г. IV был крайне непопулярен в обществе, в частности из-за его получивших широкую огласку конфликтов с женой, которой он не разрешил короноваться, и с единственной дочерью Шарлоттой Августой. Из-за ранней кончины дочери (1817) наследников после Г. IV не осталось.

Лит.: Hibbert C. George IV. Harmondsworth, 1976; Irvine V. King’s Wife: George IV and Mrs Fitzherbert. Hambleden, 2004. С. В. Кондратьев.