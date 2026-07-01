Геoрг III (04.06.1738, Лондон ‒ 29.01.1820, Виндзор)

Геóрг III (04.06.1738, Лондон — 29.01.1820, Виндзор) — король Великобритании (1760–1820), курфюрст Ганновера (1760—1814), король Ганновера (1814—1820). Унаследовал трон от деда Георга II, поскольку его отец Фредерик умер в 1751. В 1761 вступил в брак с Шарлоттой Мекленбург-Стрелицкой, которая родила ему 15 детей. Стремился лично формировать правительство и определять государственную политику, не считаясь с парламентом. По­скольку в парламенте доминировали виги, срок существования назначаемых королем кабинетов оказывался недолгим из-за отсутствия достаточной парламентской поддержки. За первые 10 лет правления Г. III сменилось 6 премьеров. Когда Г. III вступил на престол, Великобритания под управлением вигов успешно вела Семилетнюю войну, которая, однако, резко увеличила государственный долг. Г. III и назначенный им премьером лорд Бьют заключили с Францией Парижский мир 1763, вызывавший недовольство вигов. Проводившаяся правительствами Г. III политика повышения государственных доходов через усиление налогового пресса в североамериканских колониях вызвала кризис в отношениях метрополии с колонистами. Конфликт вылился в Войну за независимость в Северной Америке 1775—1783, закончившуюся поражением Великобритании и возникновением Соединенных Штатов Америки. Утрата колоний вынудила Г. III отправить в отставку с поста премьера еще одного своего ставленника — лорда Норта. Однако пришедшие к власти в 1784 тори во главе с У. Питтом-младшим своей успешной политикой восстановили доверие общества к власти. Правительство усилило борьбу с уклонениями от уплаты налогов и контрабандой, добилось снижения пошлин на ввозимые товары, сделало законную торговлю привлекательной, ввело новые акцизы, поставило под контроль государства Ост-Индскую компанию, покончило с внешнеполитической изоляцией Великобритании в Европе. С началом Французской революции XVIII в. политическая ситуация в Британии обострилась: радикалы и левые виги развернули борьбу за парламентскую реформу, а начавшаяся в 1793 война с Францией привела к повышению налогов, снижению уровня жизни и росту протестных настроений в обществе. Власти начали репрессии против радикалов, в 1795 ограничили деятельность политических партий, а в 1800 запретили профсоюзы. В Ирландии в 1798 вспыхнуло восстание, поддержанное французами. После его подавления британский парламент принял Акт об унии с Ирландией (см. Англо-ирландская уния 1801). Стремясь ускорить интеграцию ирландцев в британское общество, Питт-младший предложил уравнять католиков в правах с протестантами, но натолкнулся на решительный отказ Г. III и подал в отставку. Страдая еще с 1789 припадками порфирии — наследственной болезни крови, сопровождавшимися временной потерей рассудка, Г. III в 1811 окончательно утратил не только разум, но также зрение и слух, из-за чего был отстранен от власти, которую парламент передал его сыну (см. Георг IV), ставшему регентом.

Лит.: Hadlow J. Royal Experiment: Private Life of King George III. New York, 2014; Hibbert Ch. George III. Personal History. New York, 1998. С. В. Кондратьев.