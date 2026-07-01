ГЕОРГ III

ГЕОРГ III - король Великобритании и Ирландии (с 1801 года Со­еди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии), кур­фюрст (с 1814 года ко­роль) Ган­но­ве­ра (1760-1820).

Из Ган­но­вер­ской ди­на­стии . Внук Ге­ор­га II. В от­ли­чие от Ге­ор­га I и Ге­ор­га II, вы­рос и по­лу­чил вос­пи­та­ние в Ве­ли­ко­бри­та­нии, по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол пер­во­сте­пен­ное вни­ма­ние уде­лял британским де­лам. До­бил­ся уда­ле­ния ли­де­ра ви­гов У. Пит­та Стар­ше­го из пра­ви­тель­ст­ва и по­пы­тал­ся, опи­ра­ясь на то­ри, ог­ра­ничить сфе­ру ком­пе­тен­ции британского пар­ла­мен­та, рас­ши­рить пре­ро­га­ти­вы ко­ро­лев­ской вла­сти.

В хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны (1756-1763) , от­ка­зав­шись от сою­за с Прус­си­ей, за­клю­чил се­па­рат­ный Па­риж­ский мир­ный до­го­вор (1763) с Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей. Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком жё­ст­кой по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии британских северно-амерериканских ко­ло­ний, чем во мно­гом спро­во­ци­ро­вал на­ча­ло Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке (1775-1783). По­сле по­ра­же­ния в ней Ве­ли­ко­бри­та­нии пе­ре­дал ру­ко­во­дство внеш­ней по­ли­ти­кой ли­де­ру «но­вых то­ри» У. Пит­ту Млад­ше­му (до 1801 года), что сим­во­ли­зи­ро­ва­ло крах на­дежд Георга III на вос­ста­нов­ле­ние аб­со­лю­тиз­ма в какой-либо фор­ме.

Был сто­рон­ни­ком во­енного по­дав­ле­ния Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , ак­тив­но со­дей­ст­во­вал соз­да­нию ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ций. Под­дер­жи­вал курс на рас­ши­ре­ние и ук­ре­п­ле­ние ко­ло­ни­аль­ной Бри­тан­ской им­пе­рии. С 1811 года в свя­зи с пси­хическим за­бо­ле­ва­ни­ем Георга III бы­ло уч­ре­ж­де­но ре­гент­ст­во его стар­шего сы­на, впо­след­ст­вии ко­ро­ля Ге­ор­га IV.