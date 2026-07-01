ГЕОРГ III
ГЕОРГ III - король Великобритании и Ирландии (с 1801 года Соединённого королевства Великобритании и Ирландии), курфюрст (с 1814 года король) Ганновера (1760-1820).
Из Ганноверской династии. Внук Георга II. В отличие от Георга I и Георга II, вырос и получил воспитание в Великобритании, после вступления на престол первостепенное внимание уделял британским делам. Добился удаления лидера вигов У. Питта Старшего из правительства и попытался, опираясь на тори, ограничить сферу компетенции британского парламента, расширить прерогативы королевской власти.
В ходе Семилетней войны (1756-1763), отказавшись от союза с Пруссией, заключил сепаратный Парижский мирный договор (1763) с Францией и Испанией. Являлся сторонником жёсткой политики в отношении британских северно-амерериканских колоний, чем во многом спровоцировал начало Войны за независимость в Северной Америке (1775-1783). После поражения в ней Великобритании передал руководство внешней политикой лидеру «новых тори» У. Питту Младшему (до 1801 года), что символизировало крах надежд Георга III на восстановление абсолютизма в какой-либо форме.
Был сторонником военного подавления Французской революции XVIII века, активно содействовал созданию антифранцузских коалиций. Поддерживал курс на расширение и укрепление колониальной Британской империи. С 1811 года в связи с психическим заболеванием Георга III было учреждено регентство его старшего сына, впоследствии короля Георга IV.