Геoрг II (10.11.1683, Ганновер ‒ 25.10.1760, Лондон)

Геóрг II (10.11.1683, Ганновер — 25.10.1760, Лондон) — король Великобритании и курфюрст Ганновера (1727—1760). Сын Георга I. Получил хорошее образование. Свободно говорил на 4 европейских языках. Женился на Каролине Ансбахской (1705). Участвовал в составе антифранцузской коалиции в войне за Испанское наследство 1701—1714. После того как его отец стал королем Великобритании (1714), получил титул принца Уэльского. В 1716 управлял королевством во время отъезда короля в Ганновер. Но затем отношения между отцом и сыном разладились: Г. II отлучили от двора, ему было запрещено видеться с детьми, а он в свою очередь поддерживал оппозиционных политиков. Получив корону (1727), находился под влиянием королевы и министров. До 1742 ведущую роль в правительстве играл Р. Уолпол, который сократил государственный долг и проводил мирную политику, умело нейтрализуя желание короля и оппонентов вступить в войну за Польское наследство. В 1739 Британия начала войну с Испанией, затем поддержала Австрию в войне за Австрийское наследство 1740—1748. Г. II лично командовал армией в сражении при Деттингене 1743. В 1745—1746 ему пришлось пережить последнее восстание якобитов, которое было подавлено не без труда. При Г. II страна вступила в Семилетнюю войну 1757—1763, во время которой король скончался. Во многих воспоминаниях современников и позднее в исторической литературе широкое распространение получил отчасти утрированный образ Г. II как слабого правителя, мало влиявшего на текущую политику.

Лит.: Thompson A. C. George II: King and Elector. New Haven, 2013. С. В. Кондратьев.