ГЕОРГ II

ГЕОРГ II - Король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганноверский (1727-1760).

Из Ган­но­вер­ской ди­на­стии. Дед Ге­ор­га III . На­сле­до­вал пре­стол по­сле смер­ти сво­его от­ца Ге­ор­га I . Как и отец, в основном за­ни­мал­ся де­ла­ми Ган­но­ве­ра, ин­те­ре­сам ко­то­ро­го во мно­гих слу­ча­ях под­чи­нял внеш­нюю по­ли­ти­ку Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ре­ше­ние внутренних про­блем ко­ро­лев­ст­ва фак­ти­че­ски пе­ре­дал ка­би­не­ту ми­ни­ст­ров. Боль­шое влия­ние на Георга II ока­зы­вал ли­дер ви­гов Р. Уол­пол (пре­мьер-министр в 1721-1742 годах). Не раз­де­лял курс У. Пит­та Стар­ше­го в во­про­сах ко­лони­аль­ной по­ли­ти­ки. В го­ды цар­ст­во­ва­ния Георга II про­дол­жа­лось ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций вла­сти пар­ла­мен­та и ка­би­не­та ми­ни­ст­ров, со­кра­ще­ние пре­ро­га­тив ко­ро­ны. В 1734 году был ини­циа­то­ром ос­но­ва­ния Гёт­тин­ген­ско­го университета, в 1753 году - Британского му­зея.