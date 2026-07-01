Геoрг I (28.05.1660, Ганновер ‒ 11.06.1727, Оснабрюк)

Геóрг I (28.05.1660, Ганновер — 11.06.1727, Оснабрюк) — курфюрст Ганноверский (1698—1727), король Великобритании (1714—1727). Сын Эрнста Августа, курфюрста Ганноверского, и Софии Пфальцской, внучки Якова I Стюарта, которую Акт о престолонаследии (1701), лишивший католиков права занимать английский трон, сделал наследницей престолов Англии, Ирландии и Шотландии. В 1682 Г. I женился на 16-летней Софии Доротее Целльской, родившей ему двух детей. Супруги развелись в 1694, когда стало известно об адюльтере Софии Доротеи. Г. I участвовал в войне с Турцией (1683—1699), в том числе в битве за Вену (1683), затем воевал против Франции в войнах за Пфальцское наследство (1688—1697) и за Испанское наследство (1701—1709). Получив корону Великобритании, Г. I подавил восстание якобитов в Шотландии (1715—1706) во главе с претендентом на престол Джеймсом Френсисом Эдвардом Стюартом (см. Стюарты). Хотя нация сплотилась вокруг Г. I, его авторитет среди подданных оставался невысоким. Короля порицали за привезенных из Германии фавориток, постоянные ссоры с наследником Георгом Августом (см. Георг II) и длительное пребывание в Ганновере. Распускались слухи, что Г. I якобы не говорит по-английски. Во внутренней политике Г. I опирался на вигов. Во внешней политике добился заметных успехов: создал Четверной альянс Великобритании, Франции, Австрии и Нидерландов, что не позволило испанским Бурбонам отказаться от условий Утрехтского мира (1713) и претендовать на объединение французской и испан­ских корон.

Лит.: Hatton R. George I. New Haven, 2001. С. В. Кондратьев.