ГЕОРГ I
ГЕО́РГ I - Король Великобритании и Ирландии (1714-1727).
Из Ганноверской династии. Старший сын курфюрста Ганноверского Эрнста Августа из дома Вельфов (1629-1698) и Софии Пфальцской (1630-1714), внучки английского короля Якова I Стюарта. Отец Георга II. С 1698 года курфюрст Ганноверский, в 1705 году присоединил к своим владениям княжествово Брауншвейг-Люнебург, в 1712 году (окончательно в 1719 году) - герцогство Верден, в 1719 году - герцогство Бремен. После смерти Анны Стюарт взошёл на британский престол в соответствии с Актом о престолонаследии 1701 года. Английского языка не знал. В основном занимался делами своих германских владений. Управление Великобританией фактически передал председателю кабинета министров (с 1721 года - Р. Уолполу), что способствовало укреплению позиций парламента в решении государственных вопросов и роли партий (тори и вигов) в политической жизни страны.