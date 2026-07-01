ГЕОРГ I

ГЕО́РГ I - Король Великобритании и Ирландии (1714-1727).

Из Ган­но­вер­ской ди­на­стии . Стар­ший сын кур­фюр­ста Ган­но­вер­ско­го Эрн­ста Ав­гу­ста из до­ма Вель­фов (1629-1698) и Со­фии Пфальц­ской (1630-1714), внуч­ки английского ко­ро­ля Яко­ва I Стю­ар­та. Отец Ге­ор­га II . С 1698 года кур­фюрст Ган­но­вер­ский, в 1705 году при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям княжествово Бра­ун­швейг-Лю­не­бург, в 1712 году (окон­ча­тель­но в 1719 году) - гер­цог­ст­во Вер­ден, в 1719 году - гер­цог­ст­во Бре­мен. По­сле смер­ти Ан­ны Стю­арт взо­шёл на британский пре­стол в со­от­вет­ст­вии с Ак­том о пре­сто­ло­нас­ле­дии 1701 года. Английского язы­ка не знал. В основном за­ни­мал­ся де­ла­ми сво­их германских вла­де­ний. Управ­ле­ние Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей фак­ти­че­ски пе­ре­дал пред­се­да­те­лю ка­би­не­та ми­ни­ст­ров (с 1721 года - Р. Уол­по­лу), что спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций пар­ла­мен­та в ре­ше­нии государственных во­про­сов и ро­ли пар­тий (то­ри и ви­гов) в по­ли­тической жиз­ни стра­ны.