ГЕОКСЮР 1

ГЕОКСЮР 1 - Крупнейшее поселение (телль; площадь 12 гектаров, высота 10 метров) IV-го - начала III-го тысячелетия до нашей эры Геоксюрского оазиса - древней дельты реки Теджен.

Рас­по­ло­жен в 20 километрах вос­точ­нее города Тед­жен (Южная Турк­ме­ния). От­крыт А.А. Ма­ру­щен­ко в 1939 году, рас­коп­ки В.И. Са­риа­ни­ди в 1955-1957, 1960, 1962-1965 годов. На ба­зе стра­ти­гра­фии Геоксюр 1 и других по­се­ле­ний оа­зи­са в 1962 году В.М. Мас­со­ном вы­де­ле­ны эта­пы раз­ви­тия ран­не­зем­ле­дельческой куль­ту­ры Юго-Восточной Турк­ме­нии, со­от­вет­ст­вую­щие позд­ним сло­ям На­маз­га I - ран­ним На­маз­га III: даш­лыд­жин­ский (слои 10-8, позд­няя фа­за ран­не­го эне­о­ли­та, 1-я половина 4-го тысячелетия), ялан­гач­ский (слои 7-4, сред­ний эне­о­лит, середина - 2-я четвверть 4-го тысячалетия), гео­ксюр­ский (слои 3-1, ко­нец сред­не­го - на­ча­ло позд­не­го эне­о­ли­та, 4-я четверть 4-го - начала 3-го тысячалетия).

На гео­ксюр­ском эта­пе Геоксюр 1 был за­стро­ен квар­та­ла­ми (час­то с внутренними дво­ра­ми), об­ра­зо­ван­ны­ми при­стро­ен­ны­ми друг к дру­гу 2-ком­нат­ны­ми пря­мо­уголь­ны­ми до­ма­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, бы­ли и ри­ту­аль­ные по­ме­ще­ния с оча­га­ми-ал­та­ря­ми. По­гре­бе­ния (2-10 человек) в на­зем­ных по­гре­баль­ных ка­ме­рах с лож­ным сво­дом (сту­пен­ча­тая клад­ка), об­ра­зую­щих клад­би­ща на по­се­ле­нии. Есть ин­ди­ви­ду­аль­ные по­гре­бе­ния в слое. Гео­ксюр­ский ком­плекс так­же ха­рак­те­ри­зу­ют: гли­ня­ная по­су­да «сти­ля гео­ксюр» (по­кры­та внут­ри крас­ной крас­кой, сна­ру­жи - крас­ной и чёр­ной рос­пи­сью в ви­де фри­за из круп­ных кре­сто­вид­ных, тре­уголь­ных, пря­мо­уголь­ных фи­гур с сет­ча­тым или то­но­вым за­пол­нени­ем, ре­же - сти­ли­зо­ван­ны­ми изо­бра­же­ния­ми коз­лов); си­дя­щие жен­ские ста­ту­эт­ки со слож­ны­ми при­чёс­ка­ми и другими де­та­ля­ми, пе­ре­дан­ны­ми на­ле­па­ми и уг­луб­ле­ния­ми, ино­гда под­чёрк­ну­ты­ми крас­кой; туа­лет­ный на­бор (мед­ные круг­лое зер­ка­ло, кос­ме­тический стер­жень, але­ба­ст­ро­вый со­суд). Про­то­ти­пы Геоксюрского комплекса свя­за­ны с куль­ту­рой Юго-Западного Ира­на 5-4-го тысячалетия ( Джа­фа­ра­бад , Ба­кун А и другие). Ке­ра­ми­ка «сти­ля гео­ксюр» из­вест­на в до­ли­не реки Зе­рав­шан (Са­разм), в иран­ском Сеи­ста­не (Шах­ри-Со­хте). На ос­но­ве куль­ту­ры Геоксюрного комплекса в 3-м тысячалетии до нашей эры фор­ми­ру­ет­ся ран­не­го­род­ская ци­ви­ли­за­ция эпо­хи брон­зы Средней Азии.

Иллюстрации:

Гео­ксюр 1. Ке­ра­ми­че­ский со­суд в «сти­ле гео­ксюр». Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)