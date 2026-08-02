ГЕОКСЮР 1
ГЕОКСЮР 1 - Крупнейшее поселение (телль; площадь 12 гектаров, высота 10 метров) IV-го - начала III-го тысячелетия до нашей эры Геоксюрского оазиса - древней дельты реки Теджен.
Расположен в 20 километрах восточнее города Теджен (Южная Туркмения). Открыт А.А. Марущенко в 1939 году, раскопки В.И. Сарианиди в 1955-1957, 1960, 1962-1965 годов. На базе стратиграфии Геоксюр 1 и других поселений оазиса в 1962 году В.М. Массоном выделены этапы развития раннеземледельческой культуры Юго-Восточной Туркмении, соответствующие поздним слоям Намазга I - ранним Намазга III: дашлыджинский (слои 10-8, поздняя фаза раннего энеолита, 1-я половина 4-го тысячелетия), ялангачский (слои 7-4, средний энеолит, середина - 2-я четвверть 4-го тысячалетия), геоксюрский (слои 3-1, конец среднего - начало позднего энеолита, 4-я четверть 4-го - начала 3-го тысячалетия).
На геоксюрском этапе Геоксюр 1 был застроен кварталами (часто с внутренними дворами), образованными пристроенными друг к другу 2-комнатными прямоугольными домами из сырцового кирпича, были и ритуальные помещения с очагами-алтарями. Погребения (2-10 человек) в наземных погребальных камерах с ложным сводом (ступенчатая кладка), образующих кладбища на поселении. Есть индивидуальные погребения в слое. Геоксюрский комплекс также характеризуют: глиняная посуда «стиля геоксюр» (покрыта внутри красной краской, снаружи - красной и чёрной росписью в виде фриза из крупных крестовидных, треугольных, прямоугольных фигур с сетчатым или тоновым заполнением, реже - стилизованными изображениями козлов); сидящие женские статуэтки со сложными причёсками и другими деталями, переданными налепами и углублениями, иногда подчёркнутыми краской; туалетный набор (медные круглое зеркало, косметический стержень, алебастровый сосуд). Прототипы Геоксюрского комплекса связаны с культурой Юго-Западного Ирана 5-4-го тысячалетия (Джафарабад, Бакун А и другие). Керамика «стиля геоксюр» известна в долине реки Зеравшан (Саразм), в иранском Сеистане (Шахри-Сохте). На основе культуры Геоксюрного комплекса в 3-м тысячалетии до нашей эры формируется раннегородская цивилизация эпохи бронзы Средней Азии.
Иллюстрации:
Геоксюр 1. Керамический сосуд в «стиле геоксюр». Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.