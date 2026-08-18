Геоксюр На чтение: 1 минута

Геоксю́р — крупнейшее земледель­ческое поселение Геоксюрского оазиса в дельте Теждена в эпоху энеолита (см. Периодизация археологическая) (Г. I, 2-я половина IV тысячелетия до н. э.), представляющее культуру восточно-анауской группы племен на втором (позднеэнеолитическом), заключительном этапе существования культуры Анау. Площадь 12 га, население около 2000 человек, вероятно, политический центр оазиса. Дома — многокомнатные массивы из кирпича-сырца. На окраине расположен могильник с купольными гробницами — усыпальницами больших семей. Керамика особого «геоксюрского стиля» декорирована двухцветными росписями (внутри — красной краской, снаружи — черной и красной), крестами, зигзагами, ромбами, геометризированными фигурами животных. Найдены женские терракотовые фигурки. При поселении существовала сеть каналов (длина 3 км, ширина 2,5—5 м), орошавших 50—70 га. Г. запустел в начале III тысячелетия до н. э. по экологическим причинам. Этнокультурные связи племен Г. охватывали части Таджикистана и Афганистана.

Лит.: Хлопин И. Н. Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита. М.—Л., 1964; Сарианиди В. И. Памятники позднего энеолита юго-восточной Туркмении. М., 1965. А. А. Немировский.