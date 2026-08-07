ГЕОГРАФИИ ИНСТИТУТ РАН
Старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в области физической и экономической географии.
Создан в 1918 в Петрограде. До 1925 в составе Комиссии по изучению естеств. производительных сил (КЕПС) как Пром.-географич. отдел, затем Географич. отдел. В 1930 преобразован в Геоморфологич. ин-т, в 1934 переведён в Москву и переименован в Ин-т физич. географии, в 1936 – в Ин-т географии. Гл. направление деятельности – выявление закономерностей взаимодействия природы и общества в условиях глобального изменения окружающей среды. Среди приоритетных исследований: динамика криосферы, эволюция среды, природная и антропогенная динамика биоты, почв, рельефа и ландшафтов, разработка науч. основ охраны природы, региональные особенности устойчивого развития, геоинформац. технологии и картографирование. Состоит (2006) из следующих отделов и лабораторий: физич. географии, проблем природопользования, гляциологии, социально-экономич. географии, эволюционной географии, климатологии, гидрологии, геоморфологии, картографии, географии и эволюции почв, биогеографии, географии мирового развития, эксперим. исследований геосистем, комплексного мониторинга биохимич. циклов загрязняющих веществ и др. Постоянные экспедиции в Европ. части России, на Сев. Кавказе, в Арктике и Антарктике. При ин-те действуют Моск. центр РГО, Нац. к-т географов России, Науч. совет РАН по изучению Арктики и Антарктики, Объединённый науч. совет стран СНГ по фундам. географич. проблемам и др. Издаёт журналы: «Известия Российской академии наук. Серия географическая» (с 1951), «Геоморфология» (с 1970), «Материалы гляциологических исследований» (с 1961) и др. С ин-том связали свою деятельность такие учёные, как А. А. Григорьев (один из организаторов и первый руководитель до 1951), И. П. Герасимов, Д. Л. Арманд, Л. С. Берг, К. К. Марков, Я. Г. Машбиц, В. В. Покшишевский, А. Н. Формозов, В. М. Котляков и др.
Автор: Котляков В.М.