ГЕОГРАФИИ ИНСТИТУТ РАН

Старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в области физической и экономической географии.

Соз­дан в 1918 в Пет­ро­гра­де. До 1925 в со­ста­ве Ко­мис­сии по изу­че­нию ес­теств. про­из­во­ди­тель­ных сил (КЕПС) как Пром.-гео­гра­фич. от­дел, за­тем Гео­гра­фич. от­дел. В 1930 пре­об­ра­зо­ван в Гео­мор­фо­ло­гич. ин-т, в 1934 пе­ре­ве­дён в Мо­ск­ву и пе­ре­име­но­ван в Ин-т фи­зич. гео­гра­фии, в 1936 – в Ин-т гео­гра­фии. Гл. на­прав­ле­ние дея­тель­но­сти – вы­яв­ле­ние за­ко­но­мер­но­стей взаи­мо­дей­ст­вия при­ро­ды и об­ще­ст­ва в ус­ло­ви­ях гло­баль­но­го из­ме­не­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды. Сре­ди при­ори­тет­ных ис­сле­до­ва­ний: ди­на­ми­ка крио­сфе­ры, эво­лю­ция сре­ды, при­род­ная и ан­тро­по­ген­ная ди­на­ми­ка био­ты, почв, рель­е­фа и ланд­шаф­тов, раз­ра­бот­ка на­уч. ос­нов ох­ра­ны при­ро­ды, ре­гио­наль­ные осо­бен­но­сти ус­той­чи­во­го раз­ви­тия, гео­ин­фор­мац. тех­но­ло­гии и кар­то­гра­фи­ро­ва­ние. Со­сто­ит (2006) из сле­дую­щих от­де­лов и ла­бо­ра­то­рий: фи­зич. гео­гра­фии, про­блем при­ро­до­поль­зо­ва­ния, гля­цио­ло­гии, со­ци­аль­но-эко­но­мич. гео­гра­фии, эво­лю­ци­он­ной гео­гра­фии, кли­ма­то­ло­гии, гид­ро­ло­гии, гео­мор­фо­ло­гии, кар­то­гра­фии , гео­гра­фии и эво­лю­ции почв, био­гео­гра­фии, гео­гра­фии ми­ро­во­го раз­ви­тия, экс­пе­рим. ис­сле­до­ва­ний гео­сис­тем, ком­плекс­но­го мо­ни­то­рин­га био­хи­мич. цик­лов за­гряз­няю­щих ве­ществ и др. По­сто­ян­ные экс­пе­ди­ции в Ев­роп. час­ти Рос­сии, на Сев. Кав­ка­зе, в Арк­ти­ке и Ан­тарк­ти­ке. При ин-те дей­ст­ву­ют Моск. центр РГО, Нац. к-т гео­гра­фов Рос­сии, На­уч. со­вет РАН по изу­че­нию Арк­ти­ки и Ан­тарк­ти­ки, Объ­е­ди­нён­ный на­уч. со­вет стран СНГ по фун­дам. гео­гра­фич. про­бле­мам и др. Из­да­ёт жур­на­лы: «Из­вес­тия Рос­сий­ской ака­де­мии на­ук. Се­рия гео­гра­фи­че­ская» (с 1951), «Гео­мор­фо­ло­гия» (с 1970), «Ма­те­риа­лы гля­цио­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний» (с 1961) и др. С ин-том свя­за­ли свою дея­тель­ность та­кие учё­ные, как А. А. Гри­горь­ев (один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вый ру­ко­во­ди­тель до 1951), И. П. Ге­ра­си­мов, Д. Л. Ар­манд, Л. С. Берг, К. К. Мар­ков, Я. Г. Маш­биц, В. В. По­кши­шев­ский, А. Н. Фор­мо­зов, В. М. Кот­ля­ков и др.

Автор: Кот­ля­ков В.М.

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