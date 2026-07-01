Гeнуя (ит. Genova)

Гéнуя (ит. Genova) — город-порт на севере Италии, на берегу Генуэзского залива Лигурийского моря; главный город исторической области Лигурия и местопоселение древнего народа лигуров. В Средние века Г. стала мощной мор­ской державой. Имя городу, скорее всего, дали этруски, чье влияние сказывалось здесь до III в. до н. э. В начале 2-й Пуниче­ской войны Г. заняли римляне, затем карфагенянин Магон, брат Ганнибала, взял и разрушил ее, о чем упоминает Тит Ливий. По окончании войны город был отстроен вновь, став муниципием и одним из важнейших торговых портов Римского государства (с II в. до н. э.). С падением Зап. Римской империи Г. подпала под власть, варваров — остготов (V в.) и лангобардов (с середины VII в.), недолгое время входила в состав Равеннского экзархата (VI в.). В 774 Г. была подчинена Карлом Великим. С распадом Каролингской империи (см. Каролинги) власть оказалась в руках городской элиты и епископа города, чья кафедра существует с IV в. (с 1133 архиепископство).

С середины Х в. Г. усиливается. В 1099 был юридически закреплен статус города как коммуны-республики. Во главе Г. стояли ежегодно избираемые консулы . Фридрих Барбаросса, надеясь на поддержку генуэзского флота, в 1162 предоставил городу привилегии. С XII в. власть коммуны распространилась на ближнюю (с 1120) и дальнюю округу (с 1177). С XI в. Г. успешно борется с влиянием арабов в Тирренском море, хотя за век до того сарацинские набеги не щадили даже земель и церквей, расположенных непосредственно у стен Г., как это было при нападении на церковь Сан-Сиро. Участие в Первом крестовом походе стало логическим продолжением этой борьбы, обогатив коммуну и позволив создать фактории в Сирии и Палестине. Г. становится посредником между Западом и Востоком Средиземноморья. Рост морской торговли вел к усилению конкурентной борьбы между Г. и Венецией с Пизой. Пиза оспаривала у Г. Сардинию и Корсику, хотя и без успеха, однако эта война ослабляла Г. и не позволяла активнее участвовать в крестоносном движении. В результате Четвертого крестового похода (1204), приведшего к образованию Латинской империи и усилению Венеции, экономическое положение Г. несколько пошатнулось. Кроме того, в середине XIII в. она утратила владения в Сирии. Однако Генуэзская морская держава все еще была сильна.

В 1284 она нанесла сокрушительное поражение Пизе, после чего един­ственной могущественной соперницей Г. осталась Венеция. В XIII—XIV вв. оба города усиливают присутствие на Черноморском побережье. По договору 1266 с татарами Г. учредила свою первую факторию на южном берегу Крыма — Каффу (см. Генуэзские фактории в Северном Причерноморье).

Лишь в результате одновременного ухудшения внешних и внутренних обстоятельств мощь Г. пошатнулась. Долгое время она избегала подчинения своей политики интересам империи или папства, но, в конце концов, знатные генуэзские роды разделились на противоборствующие партии гвельфов и гибеллинов; впрочем, республике удалось предотвратить гражданскую войну. Однако институт консулов теряет влияние, и политическое устройство Г. будет определяться новым институтом подеста (podestà). В 1217 консульская власть была упразднена; главой республики признавался подеста, часто иноземец и профессиональный военный либо юрист, при котором действовал совет из 8 родовитых генуэзцев. Затем верховным должностным лицом республики становится капитан, а с 1339 — дож .

Г. поддержала Михаила VIII Палеолога в борьбе с крестоносцами и Венецией. В 1261 между ними был заключен Никейский договор, по которому Михаил VIII в благодарность за помощь даровал генуэзцам исключительные права торговли на Черном море. В собственность Г. был передан константинопольский квартал Пера (Галата). Папство наложило на Г. интердикт за соучастие в разгроме Латинской империи, снятый после подписания Лионской унии (1274).

С Венецией Г. заключила договор о разграничении владений на Черном море и взаимных обязательствах не нападать друг на друга (1268), но уже вскоре между ними началась очередная война (1292—1299). В 1296 венецианский флот (75 галер) разграбил генуэзскую Перу и затем осадил Каффу, главный оплот генуэзцев в Причерноморье. Однако Г. удалось отстоять свое превосходство. По договору от 25 мая 1299 Венеция обязалась возместить Г. ущерб, причиненный войной, и лишалась на 30 лет права выхода в Черное море.

Серьезнейшим ударом для черноморских владений Г. стал захват османами Константинополя 29 мая 1453. Тогда же были разрушены генуэзские кварталы Пера и Галата, блокированы черноморские проливы. Крымские татары, признавшие к тому времени зависимость от османов, 13 февраля 1475 осадили Каффу и обратились за помощью к султану. 1 июня 1475 турецкий флот вошел в Каффскую бухту, и после пяти дней осады Каффа пала. В 1475—1477 турками были захвачены все генуэзские колонии в Причерноморье.

Серия войн с Венецией, хотя и закончилась полной победой Г. (по Туринскому миру 1381), но привела к истощению ее сил. В 1396—1409 Г. подпала под власть Франции, а в 1421—1435 находилась под владычеством миланского герцога. В 1499 Г. вновь на короткий срок признала господство французов, а с XVI в. оказалась в зависимости от Испании и империи Габсбургов. В 1797 Г. была завоевана Наполеоном I Бонапартом и превращена в Лигурийскую республику.

Г. насчитывает множество памятников архитектуры. К числу наиболее значительных относятся: кафедральный собор Сан-Лоренцо (освящен в 1118), имеющий романские и готические черты; церковь Св. Стефана (X в.); церкви Санта-Мария ди Кастелло (XI в.), Св. Доната (1170) и Св. Матфея (основана в 1278) являются наиболее старинными культовыми центрами.

Особая достопримечательность Г. — дворцы и виллы XVI—XVII вв.: палаццо Пароди, 1567, вилла Камбь­язо, 1548 (архитектор Г. Алесси); палаццо Дориа-Турси, 1564 (архитектор Р. Лураго), галерея палаццо Россо, палаццо Бьянко.

Лит.: Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974; Il cammino d. Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni // A cura di D. Puncuh. Genova, 1999; Negri Т. О. de. Storia di Genova. Firenze, 2003; Origone S. Bisanzio e Genova.Genova, 1992. Н. А. Селунская.