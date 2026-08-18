ГЕНУЯ
ГЕНУЯ (Genova) - город в Северной Италии, административный центр области Лигурия и провинции Генуя.
Население 599 тысяч человек (по данным 2006 года). Город, вытянутый узкой полосой вдоль Генуэзского залива Лигурийского моря более чем на 30 км, амфитеатром поднимается по склонам прибрежных Лигурийских Апеннин до высоты около 600 метров (по долинам рек Пальчевра и Бисаньо распространяется на 15 км от побережья). В пределах урбанизированного района Большая Генуя [сформировался в 1930-е годы, включает более 70 ближайших небольших промышленных (Сестри-Поненте, Корнильяно-Лигуре, Сампьердарена и др.) и курортных (Рапалло, Портофино и др.) городов] проживает около 700 тысяч человек.
Генуя - один из главных транспортных узлов страны. Морской порт Генуи - один из крупнейших в Италии и Средиземноморье; является аванпортом Швейцарии и Южной Германии. Грузооборот 56,5 млн. тонн (из них свыше 1,6 млн. контейнеров ДФЭ, 2005 год; по контейнерным перевозкам Генуя испытывает сильную конкуренцию с портами Северной Европы и Триестом). Около 20 млн. тонн составляют нефтяные грузы, поступающие через гавань Мультедо, ввозятся также металлолом, руды металлов, уголь, кокс, химикаты, хлопок и другие; вывозятся готовые промышленные изделия, в основном продукция тяжёлой промышленности. По пассажирообороту (свыше 3 млн. человек, 2005 году; имеется два морских пассажирских вокзала) входит в десятку ведущих портов страны. Паромное сообщение с портом Специя. Узел железно-дорожных, автомобильных и воздушных сообщений. Международный аэропорт имени Х. Колумба (на искусственном полуострове между пригородами Корнильяно-Лигуре и Сестри-Поненте).
На месте современной Генуи с VI - V веков до нашей эры существовало поселение древнеиталийского племени лигуров, в IV веке была основана греческая колония. О появлении здесь римлян впервые упоминается в 216 году, о разрушении Генуи Карфагеном и её последующем восстановлении - в 209 году. Со II века до нашей эры Генуя - важный порт и морская база Римского государства. В 381 году нашей эры в Генуе было основано епископство, в 395 году она отошла к Западной Римской империи. В раннем Средневековье Генуя не играла заметной роли. С 476 года она входила в государство Одоакра, с 493 года - в Остготское королевство, с 540 года находилась под властью Византии, в 641году была завоёвана лангобардами (стала центром одного из их герцогств), а в 774 году - франками (центр маркграфства). В VIII - X веках Генуя неоднократно подвергалась нападениям арабов. С 962 года формально находилась в ленной зависимости от Священной Римской империи. Возвышение Генуи началось в XI веке. В 1016 году в союзе с Пизой она нанесла поражение арабскому флоту и отвоевала остров Сардиния. Генуя завязала обширные торговые связи в Средиземноморье, стала важным торговым центром. Участие в крестовых походах (с 1097 года) способствовало дальнейшему возрастанию роли Генуи и её превращению в могущественную морскую державу. В XII веке Генуя - коммуна, власть в которой была сосредоточена в руках городского патрициата. Во главе коммуны первоначально стояла коллегия консулов, с 1217 года - подеста, с 1257 года - капитан народа, с 1270 года - два капитана народа, с 1339 года - дож.
Главными соперниками Генуи были морские республики Пиза и Венеция. В XIII - XIV веках Генуя достигла апогея морского могущества. В 1284 году она разгромила флот Пизы при Мелории, а в 1298 году - флот Венеции при Курцоле, что позволило ей укрепить своё влияние в восточной части Средиземного моря, а также в Чёрном море. В этот период Генуя владела многими колониями - поселениями в Крыму (Кафа и другие). В 1380 году Генуя потерпела поражение от Венеции при Кьодже, что подорвало её позиции. После 1396 года она попеременно находилась под властью Франции и Милана. Потеря черноморских колоний в XV веке, перемещение торговых путей в Атлантический океан в XVI веке привели к снижению значения Генуи как торгового центра, однако возросла её роль как центра банковских и кредитных операций. В 1528 году в Генуе была восстановлена республика, носившая олигархический характер и находившаяся в зависимости от Испании. В 1684 году Генуя подверглась бомбардировке французского флота, в период войны за Австрийское наследство была временно оккупирована австрийскими войсками (1746 году). В 1797 году Генуэзская республика была захвачена республиканской Францией и преобразована в Лигурийскую республику, а в 1805 году включена Наполеоном I в созданное им Итальянское королевство. По решению Венского конгресса 1814 - 1815 годах Генуя вошла в состав Сардинского королевства (1815 году). В 1849 году она стала центром восстания под лозунгами восстановления республики, которое было подавлено королевскими войсками.
Генуя играла заметную роль в Рисорджименто, была одним из центров тайных итальянских революционно-демократических организаций. В 1860 году вошла в состав Королевства Италия. Во 2-й половине XIX века Генуя превратилась в крупный промышленный город, главный торговый порт Италии, стала важнейшим центром итальянского рабочего движения. В 1892 году здесь была основана Итальянская социалистическая партия. Во дворце Сан - Джорджо проходила Генуэзская конференция 1922 года, а в предместье Генуи был заключён советско - германский Рапалльский договор 1922 года. Во время 2-й мировой войны Генуя, оккупированная в сентябре 1943 года германскими войсками, была одним из центров Движения Сопротивления. Освобождена партизанами и восставшим населением в апреле 1945 года.
Старая часть Генуи живописно расположена амфитеатром вокруг бухты и на склонах гор. От средневековой застройки сохранились: остатки городских стен (1155 год) собор Сан-Лоренцо (основан вXI веке, освящён в 1118 году, перестроен после пожара в 1307 году; кампанила - 1522 год, купол - 1567 год, архитектор Г. Алесси) с подземным музеем-сокровищницей (1956 год, архитектор Ф. Альбини); церкви Санта-Мария-ди-Кастелло (XI-XIII века), Святого Августина (1260 год ; с 1938 года Музей архитектуры и скульптуры Лигурии), Святого Матфея (1125 год, фасад 1278 год); Палаццо Сан-Джорджо (1260 год, расширено в 1571 году), Дворец дожей (включает в себя здание Палаццо Комунале конца XIII века, перестраивалось в XVI, XIX- начале XX века, отреставрировано к 1992 году, ныне музей). В XVI веке была проложена главная магистраль Генуи Страда Нуова (1550-1558 годы, ныне улица Гарибальди), застроенная дворцами в стиле Высокого Возрождения: Палаццо Дориа (Дориа-Памфили, 1528-1533 годы, архитектор Дж. Монторсоли), Вилла Джустиниани (Камбьязо, 1548 год), Палаццо Саули (1555 год, сохранилось частично; оба здания - архитектор Алесси), Палаццо Пароди (1567 год) и Каррега-Катальди (1588 год; оба - архитектор Алесси, завершены после его смерти). Церковь Санта-Мария-Ассунтади-Кариньяно (по проекту Алесси, 1552-1603 годы). Последователями Алесси возведены палаццо: Дориа-Турси (начало 1565 год, архитекторы Р. и Дж. Лураго; лоджии - после 1597 год; с 1848 года муниципалитет, художественная галерея), Подеста (1563-1565 годы, архитектор Дж. Б. Кастелло), Бьянко (1565 год, архитекторы Дж. Орсолино и Д. Понцелло, расширено после 1711 год; с 1892 года художественная галерея), Россо (1671-1677 годы, архитектор М. Лагомаджоре; с 1874 года Музей Палаццо Россо). В XVII веке на улице Бальби (1602-1613 годы), спланированной Б. Бьянко, были построены им же в стиле барокко: Вилла Дураццо-Паллавичини (1618 год; ныне Музей археологии Лигурии) и Палаццо дель Университа (1634 год, иезуитский колледж; с 1775 года здание университета). В стиле неоклассицизма архитектором К. Ф. Барабино построены здание театра «Карло Феличе» (1826-1827 годы) и Палаццо дель-Аккадемиа-Лигустика (Лигурийская академия изящных искусств, 1826-1831 годы). Геную украшают многочисленные фонтаны, памятники: Х. Колумбу (скульптор Л. Бартолини, 1846-1862 годы), Дж. Гарибальди (скульптор Дж. Турини, 1888 годы) и др., лестницы и террасные парки. В районе Стальено - знаменитое кладбище (Кампо-Санто) с памятниками архитектуры и скульптуры в стилях неоклассицизма, ар деко и др.
Средневековая часть Генуи примыкает к порту; в старинные кварталы с узкими улицами (некоторые расположены на разных уровнях и соединяются лифтами) вписываются новые здания и архитектурные комплексы. К западу от портового комплекса находится промышленная зона, к востоку вытянулась цепочка курортов. К северо-востоку от припортового района - кварталы застройки XIX века, на холмах по окраинам города - районы массовой жилой застройки (в том числе Бернабо-Бреа, 1950-1953 годы, архитектор Л. К. Данери и др.). От маяка (1544 год) по долине реки Пальчевра поднимаются (до высоты около 670 м) старинные фортификационные сооружения XIII, XVI-XIX веков (стены, защитные рвы, подъёмные мосты) длиной около 20 км (одни из самых протяжённых в мире); туристско-рекреационная зона соединена с прибрежной частью города фуникулёром.
Университет (1471 год). Свыше 10 научных обществ, ассоциаций и институтов, в том числе Научное общество Генуи (1866 год), Институт Х. Колумба и др. Библиотека Дураццо Джустиниани (1806 год). Астрономическая обсерватория (в форте Кастеллаччо, XIII век). Музеи: естественной истории (1867 год), искусства Востока (1905 год; коллекция искусства Востока, одна из крупнейших в Европе), галерея современного искусства Вилла Кроче (1985 год), морской (1930 год), Национальная галерея (1958 год; в Палаццо Спинола), генуэзской истории и культуры (1983 год), Музей Рисорджименто (1934 год). Институт Мадзини и др. Дома-музеи Х. Колумба, Н. Паганини, Дж. Мадзини (родились в Генуе). Театры: «Атенео», «Карло Феличе» (1828 год; ставятся оперы и балеты), «Альбатрос», «Густаво Модена» и др. Консерватория имени Н. Паганини (1829 год). Международный конкурс скрипачей «Премио Паганини» (с 1954 года, ежегодный). В Генуе традиционно проходят международные соревнования вёсельных судов, праздники в честь Х. Колумба, соревнования яхтсменов «Регата морских республик» (1 раз в 4 года). Выступают два известных в Европе футбольных клуба - «Сампдория» и «Дженоа». В 2002 году состоялся чемпионат мира по академической гребле.
Большая Генуя - третий по значению промышленный и торговый центр Италии после Турина и Милана; образует одну из вершин так называемого индустриального треугольника Милан - Турин - Генуя. Хозяйственная деятельность тесно связана с портом, через который поступает большая часть промышленного сырья. Основу экономики Генуи традиционно составляют отрасли тяжёлой промышленности. В западном пригороде Корнильяно-Лигуре расположен металлургический комбинат полного цикла компании «Ilva» группы «Finsider» (около 2 миллионов тонн стали в год, второй по мощности в стране; производит также чугун, сплавы, цветные металлы и др.). В пригороде Сестри-Поненте - судостроительные верфи компании «Ansaldo» группы «Finmeccanica» (крупные океанские суда, военные крейсеры, суда для каботажного плавания и дебаркадеры). Развито производство авиационных и судовых моторов, турбин, котлов, тракторов, электрооборудования, электронных приборов и компонентов, бытовой техники и др. В последней четверти XX века Генуя - крупный центр нефтепереработки (действовало 4 НПЗ общей мощностью около 10,5 миллионов тонн сырой нефти в год); к 2003 году работал только нефтеперерабатывающий завод в северном пригороде Бузалла (мощность 2 миллиона т; нефть поступает по нефтепроводу длиной 24 км из нефтяной гавани Мультедо), остальные закрыты. Предприятия химической (соляная кислота, минеральные удобрения и др.), фармацевтической, бумажной, текстильной [из импортного сырья (хлопка, джута) производятся разнообразные ткани, в том числе технические, упаковочные], крупной пищевой (в основном на местном сырье; сахар, оливковое масло, фруктовые консервы и джемы) промышленности. Традиционно развито производство кружев (Рапалло, Кьявари, Портофино, Санта-Маргерита-Лигуре), перчаток, цветочных эссенций.
С конца XX века доля промышленности в экономике города сокращается, всё большее значение приобретает сфера услуг (занято 2/3 работающих), её основные сектора - услуги промышленности (в том числе разработка компьютерного обеспечения для промышленных предприятий), а также обслуживание порта и аэропорта, торговля, банковское дело (старейший банк Генуи - Banca San Giorgio, основан в 1407 году), обслуживание туристов и др. Одна из важнейших и традиционных отраслей городской экономики - торговля, как международная крупнооптовая, связанная в основном с портом, так и розничная. Генуя - место проведения международных выставок и ярмарок, в том числе крупнейшей в Европе выставки цветов и декоративных растений «Euroflora» (с 1956 года; проводится 1 раз в 5 лет, в закрытом помещении), выставок-ярмарок «Technotel Hospitality» (оборудование и технологии для гостиниц и ресторанов; с 1965 года, 1 раз в 2 года), «Salone Nautico» (с 1962 года, ежегодно; катера, яхты, лодки; оборудование для парусного спорта), средств связи, вин и ликёров «Bibe» и др. Генуя - центр Итальянской Ривьеры (включает курортные городки Сан-Ремо, Алассио, Бордигера, Нерви, Рапалло, Кьявари, Портофино, Санта-Маргерита-Лигуре и др.); туризм и связанные с ним отрасли - один из наиболее динамично развивающихся секторов городской экономики. Дальнейший рост города ориентирован на его развитие как портового, туристского и культурного центра; экологически проблемные производства закрываются (в том числе нефтеперерабатывающие заводы, предприятия в районе Старого порта, в перспективе - металлургический комбинат в Корнильяно-Лигуре) или перепрофилируются на рекреационный бизнес. В 1992-2004 годах по проекту Р. Пьяно проведена реконструкция зоны Старого порта (Porto Vecchio); созданы Морской аквариум (с 1993; один из крупнейших в Европе, свыше 1,3 миллиона посетителей в 2005 году), Музей Антарктиды (1996 год), Музей моря «Галата» (создан в начале \ XXI века по проекту испанского архитектора Г. Васкеса Консуэгры). Старинная часть порта (Porto Antico) превращена в культурно-рекреационную зону (рестораны, магазины, кинотеатр, Детский городок и др.). К Большой Генуе с востока примыкает природный заповедник ЧинкуэТерре (Cinque Terre; внесён в список Всемирного наследия; средиземноморская флора и фауна, виноградники на древних искусственных террасах).
Иллюстрации:
Собор Сан-Лоренцо. 11–16 вв. Архив БРЭ;
Вестибюль Виллы Дураццо-Паллавичини. 1618. Архитектор Б. Бьянко. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)