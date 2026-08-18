ГЕНУЯ

ГЕНУЯ (Genova) - го­род в Северной Ита­лии, административный центр области Ли­гу­рия и провинции Ге­нуя.

Население 599 тысяч человек (по данным 2006 года). Го­род, вы­тя­ну­тый уз­кой по­ло­сой вдоль Ге­ну­эз­ско­го залива Ли­гу­рий­ско­го моря бо­лее чем на 30 км, ам­фи­те­ат­ром под­ни­ма­ет­ся по скло­нам при­бреж­ных Ли­гу­рий­ских Апен­нин до высоты около 600 метров (по до­ли­нам рек Паль­чев­ра и Би­са­ньо рас­про­стра­ня­ет­ся на 15 км от по­бе­ре­жья). В пре­де­лах ур­ба­ни­зированного района Боль­шая Ге­нуя [сфор­ми­ро­вал­ся в 1930-е годы, вклю­ча­ет бо­лее 70 бли­жай­ших не­боль­ших промышленных (Се­ст­ри-По­нен­те, Кор­ниль­я­но-Ли­гу­ре, Сам­пьер­да­ре­на и др.) и ку­рорт­ных (Ра­пал­ло, Пор­то­фи­но и др.) го­ро­дов] про­жи­ва­ет около 700 тысяч человек.

Генуя - один из главных транс­порт­ных уз­лов стра­ны. Морской порт Генуи - один из круп­ней­ших в Ита­лии и Сре­ди­зем­но­мо­рье; яв­ля­ет­ся аван­пор­том Швей­ца­рии и Южной Гер­ма­нии. Гру­зо­обо­рот 56,5 млн. тонн (из них свыше 1,6 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2005 год; по кон­тей­нер­ным пе­ре­воз­кам Генуя ис­пы­ты­ва­ет силь­ную кон­ку­рен­цию с пор­та­ми Северной Ев­ро­пы и Трие­стом). Около 20 млн. тонн со­став­ля­ют неф­тя­ные гру­зы, по­сту­паю­щие че­рез га­вань Муль­те­до, вво­зят­ся так­же ме­тал­ло­лом, ру­ды ме­тал­лов, уголь, кокс, хи­ми­ка­ты, хло­пок и другие; вы­во­зят­ся го­то­вые промышленные из­де­лия, в основном про­дук­ция тя­жё­лой промышленности. По пас­са­жи­ро­обо­ро­ту (свыше 3 млн. человек, 2005 году; име­ет­ся два морских пас­са­жир­ских во­кза­ла) вхо­дит в де­сят­ку ве­ду­щих пор­тов стра­ны. Па­ром­ное со­об­ще­ние с пор­том Спе­ция. Узел железно-дорожных, ав­то­мо­биль­ных и воз­душ­ных со­об­ще­ний. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Х. Ко­лум­ба (на ис­кусственном по­лу­ост­ро­ве ме­ж­ду при­го­ро­да­ми Кор­ниль­я­но-Ли­гу­ре и Се­ст­ри-По­нен­те).

На мес­те современной Генуи с VI - V веков до нашей эры су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние древ­не­ита­лий­ско­го пле­ме­ни ли­гу­ров, в IV веке бы­ла ос­но­вана греческая ко­ло­ния. О по­яв­ле­нии здесь рим­лян впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 216 году, о раз­ру­ше­нии Генуи Кар­фа­ге­ном и её по­сле­дую­щем вос­ста­нов­ле­нии - в 209 году. Со II века до нашей эры Генуя - важ­ный порт и морская ба­за Римского государства. В 381 году нашей эры в Генуе бы­ло ос­но­ва­но епи­скоп­ст­во, в 395 году она ото­шла к Западной Римской им­пе­рии. В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье Генуя не иг­ра­ла за­мет­ной ро­ли. С 476 года она вхо­ди­ла в государство Одоа­кра, с 493 года - в Ост­гот­ское ко­ро­лев­ст­во, с 540 года на­хо­ди­лась под вла­стью Ви­зан­тии, в 641году бы­ла за­воё­ва­на лан­го­бар­да­ми (ста­ла цен­тром од­но­го из их гер­цогств), а в 774 году - фран­ка­ми (центр марк­граф­ст­ва). В VIII - X веках Генуя не­од­но­крат­но под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям ара­бов. С 962 года фор­маль­но на­хо­ди­лась в лен­ной за­ви­си­мо­сти от Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Воз­вы­ше­ние Генуи на­ча­лось в XI веке. В 1016 году в сою­зе с Пи­зой она на­нес­ла по­ра­же­ние арабскому фло­ту и от­вое­ва­ла остров Сар­ди­ния. Генуя за­вя­за­ла об­шир­ные тор­го­вые свя­зи в Сре­ди­зем­но­мо­рье, ста­ла важ­ным тор­го­вым цен­тром. Уча­стие в кре­сто­вых по­хо­дах (с 1097 года) спо­соб­ст­во­ва­ло даль­ней­ше­му воз­рас­та­нию ро­ли Генуи и её пре­вра­ще­нию в мо­гу­щественную морскую дер­жа­ву. В XII веке Генуя - ком­му­на, власть в ко­то­рой бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках городского пат­ри­циа­та. Во гла­ве ком­му­ны пер­во­на­чаль­но стоя­ла кол­ле­гия кон­су­лов, с 1217 года - по­дес­та, с 1257 года - ка­пи­тан на­ро­да, с 1270 года - два ка­пи­та­на на­ро­да, с 1339 года - дож.

Главными со­пер­ни­ка­ми Генуи бы­ли морские рес­пуб­ли­ки Пи­за и Ве­не­ция. В XIII - XIV веках Генуя дос­тиг­ла апо­гея морского мо­гу­ще­ст­ва. В 1284 году она раз­гро­ми­ла флот Пи­зы при Ме­ло­рии, а в 1298 году - флот Ве­не­ции при Кур­цо­ле, что по­зво­ли­ло ей ук­ре­пить своё влия­ние в восточной час­ти Сре­ди­зем­но­го моря, а так­же в Чёр­ном мо­ре. В этот пе­ри­од Генуя вла­де­ла многими ко­ло­ния­ми - поселениями в Кры­му (Ка­фа и другие). В 1380 году Генуя по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от Ве­не­ции при Кьод­же, что по­дор­ва­ло её по­зи­ции. По­сле 1396 года она по­пе­ре­мен­но на­хо­ди­лась под вла­стью Фран­ции и Ми­ла­на. По­те­ря чер­но­мор­ских ко­ло­ний в XV веке, пе­ре­ме­ще­ние тор­го­вых пу­тей в Ат­лан­ти­че­ский океан в XVI веке при­ве­ли к сни­же­нию зна­че­ния Генуи как тор­го­во­го цен­тра, од­на­ко воз­рос­ла её роль как цен­тра бан­ков­ских и кре­дит­ных опе­ра­ций. В 1528 году в Генуе бы­ла вос­ста­нов­ле­на рес­пуб­ли­ка, но­сив­шая оли­гар­хический ха­рак­тер и на­хо­див­шая­ся в за­ви­си­мо­сти от Ис­па­нии. В 1684 году Генуя под­вер­глась бом­бар­ди­ров­ке французского фло­та, в пе­ри­од вой­ны за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во бы­ла вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ва­на австрийскими вой­ска­ми (1746 году). В 1797 году Ге­ну­эз­ская рес­пуб­ли­ка бы­ла за­хва­че­на рес­пуб­ли­кан­ской Фран­ци­ей и пре­об­ра­зо­ва­на в Ли­гу­рий­скую рес­пуб­ли­ку, а в 1805 году вклю­че­на На­по­ле­о­ном I в соз­дан­ное им Итальянское ко­ро­лев­ст­во. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814 - 1815 годах Генуя во­шла в со­став Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (1815 году). В 1849 году она ста­ла цен­тром вос­ста­ния под ло­зун­га­ми вос­ста­нов­ле­ния рес­пуб­ли­ки, ко­то­рое бы­ло по­дав­ле­но ко­ро­лев­ски­ми вой­ска­ми.

Генуя иг­ра­ла за­мет­ную роль в Ри­сорд­жи­мен­то, бы­ла од­ним из цен­тров тай­ных итальянских ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­тических ор­га­ни­за­ций. В 1860 году во­шла в со­став Ко­ро­лев­ст­ва Ита­лия. Во 2-й половине XIX века Генуя пре­вра­ти­лась в круп­ный промышленный го­род, главный тор­го­вый порт Ита­лии, ста­ла важ­ней­шим цен­тром итальянского ра­бо­че­го дви­же­ния. В 1892 году здесь бы­ла ос­но­ва­на Итальянская со­циа­ли­стическая пар­тия . Во двор­це Сан - Джорд­жо про­хо­ди­ла Ге­ну­эз­ская кон­фе­рен­ция 1922 года, а в пред­ме­стье Генуи был за­клю­чён советско - германский Ра­палль­ский до­го­вор 1922 года. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Генуя, ок­ку­пи­ро­ван­ная в сентябре 1943 года германскими вой­ска­ми, бы­ла од­ним из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Ос­во­бо­ж­де­на пар­ти­за­на­ми и вос­став­шим на­се­ле­ни­ем в апреле 1945 года.

Старая часть Генуи живописно расположена амфитеатром вокруг бухты и на склонах гор. От средневековой застройки сохранились: остатки городских стен (1155 год) собор Сан-Лоренцо (основан вXI веке, освящён в 1118 году, перестроен после пожара в 1307 году; кампанила - 1522 год, купол - 1567 год, архитектор Г. Алесси) с подземным музеем-сокровищницей (1956 год, архитектор Ф. Альбини); церкви Санта-Мария-ди-Кастелло (XI-XIII века), Святого Августина (1260 год ; с 1938 года Музей архитектуры и скульптуры Лигурии), Святого Матфея (1125 год, фасад 1278 год); Палаццо Сан-Джорджо (1260 год, расширено в 1571 году), Дворец дожей (включает в себя здание Палаццо Комунале конца XIII века, перестраивалось в XVI, XIX- начале XX века, отреставрировано к 1992 году, ныне музей). В XVI веке была проложена главная магистраль Генуи Страда Нуова (1550-1558 годы, ныне улица Гарибальди), застроенная дворцами в стиле Высокого Возрождения: Палаццо Дориа (Дориа-Памфили, 1528-1533 годы, архитектор Дж. Монторсоли), Вилла Джустиниани (Камбьязо, 1548 год), Палаццо Саули (1555 год, сохранилось частично; оба здания - архитектор Алесси), Палаццо Пароди (1567 год) и Каррега-Катальди (1588 год; оба - архитектор Алесси, завершены после его смерти). Церковь Санта-Мария-Ассунтади-Кариньяно (по проекту Алесси, 1552-1603 годы). Последователями Алесси возведены палаццо: Дориа-Турси (начало 1565 год, архитекторы Р. и Дж. Лураго; лоджии - после 1597 год; с 1848 года муниципалитет, художественная галерея), Подеста (1563-1565 годы, архитектор Дж. Б. Кастелло), Бьянко (1565 год, архитекторы Дж. Орсолино и Д. Понцелло, расширено после 1711 год; с 1892 года художественная галерея), Россо (1671-1677 годы, архитектор М. Лагомаджоре; с 1874 года Музей Палаццо Россо). В XVII веке на улице Бальби (1602-1613 годы), спланированной Б. Бьянко, были построены им же в стиле барокко: Вилла Дураццо-Паллавичини (1618 год; ныне Музей археологии Лигурии) и Палаццо дель Университа (1634 год, иезуитский колледж; с 1775 года здание университета). В стиле неоклассицизма архитектором К. Ф. Барабино построены здание театра «Карло Феличе» (1826-1827 годы) и Палаццо дель-Аккадемиа-Лигустика (Лигурийская академия изящных искусств, 1826-1831 годы). Геную украшают многочисленные фонтаны, памятники: Х. Колумбу (скульптор Л. Бартолини, 1846-1862 годы), Дж. Гарибальди (скульптор Дж. Турини, 1888 годы) и др., лестницы и террасные парки. В районе Стальено - знаменитое кладбище (Кампо-Санто) с памятниками архитектуры и скульптуры в стилях неоклассицизма, ар деко и др.

Средневековая часть Генуи примыкает к порту; в старинные кварталы с узкими улицами (некоторые расположены на разных уровнях и соединяются лифтами) вписываются новые здания и архитектурные комплексы. К западу от портового комплекса находится промышленная зона, к востоку вытянулась цепочка курортов. К северо-востоку от припортового района - кварталы застройки XIX века, на холмах по окраинам города - районы массовой жилой застройки (в том числе Бернабо-Бреа, 1950-1953 годы, архитектор Л. К. Данери и др.). От маяка (1544 год) по долине реки Пальчевра поднимаются (до высоты около 670 м) старинные фортификационные сооружения XIII, XVI-XIX веков (стены, защитные рвы, подъёмные мосты) длиной около 20 км (одни из самых протяжённых в мире); туристско-рекреационная зона соединена с прибрежной частью города фуникулёром.

Университет (1471 год). Свыше 10 научных обществ, ассоциаций и институтов, в том числе Научное общество Генуи (1866 год), Институт Х. Колумба и др. Библиотека Дураццо Джустиниани (1806 год). Астрономическая обсерватория (в форте Кастеллаччо, XIII век). Музеи: естественной истории (1867 год), искусства Востока (1905 год; коллекция искусства Востока, одна из крупнейших в Европе), галерея современного искусства Вилла Кроче (1985 год), морской (1930 год), Национальная галерея (1958 год; в Палаццо Спинола), генуэзской истории и культуры (1983 год), Музей Рисорджименто (1934 год). Институт Мадзини и др. Дома-музеи Х. Колумба, Н. Паганини, Дж. Мадзини (родились в Генуе). Театры: «Атенео», «Карло Феличе» (1828 год; ставятся оперы и балеты), «Альбатрос», «Густаво Модена» и др. Консерватория имени Н. Паганини (1829 год). Международный конкурс скрипачей «Премио Паганини» (с 1954 года, ежегодный). В Генуе традиционно проходят международные соревнования вёсельных судов, праздники в честь Х. Колумба, соревнования яхтсменов «Регата морских республик» (1 раз в 4 года). Выступают два известных в Европе футбольных клуба - «Сампдория» и «Дженоа». В 2002 году состоялся чемпионат мира по академической гребле.

Большая Генуя - третий по значению промышленный и торговый центр Италии после Турина и Милана; образует одну из вершин так называемого индустриального треугольника Милан - Турин - Генуя. Хозяйственная деятельность тесно связана с портом, через который поступает большая часть промышленного сырья. Основу экономики Генуи традиционно составляют отрасли тяжёлой промышленности. В западном пригороде Корнильяно-Лигуре расположен металлургический комбинат полного цикла компании «Ilva» группы «Finsider» (около 2 миллионов тонн стали в год, второй по мощности в стране; производит также чугун, сплавы, цветные металлы и др.). В пригороде Сестри-Поненте - судостроительные верфи компании «Ansaldo» группы «Finmeccanica» (крупные океанские суда, военные крейсеры, суда для каботажного плавания и дебаркадеры). Развито производство авиационных и судовых моторов, турбин, котлов, тракторов, электрооборудования, электронных приборов и компонентов, бытовой техники и др. В последней четверти XX века Генуя - крупный центр нефтепереработки (действовало 4 НПЗ общей мощностью около 10,5 миллионов тонн сырой нефти в год); к 2003 году работал только нефтеперерабатывающий завод в северном пригороде Бузалла (мощность 2 миллиона т; нефть поступает по нефтепроводу длиной 24 км из нефтяной гавани Мультедо), остальные закрыты. Предприятия химической (соляная кислота, минеральные удобрения и др.), фармацевтической, бумажной, текстильной [из импортного сырья (хлопка, джута) производятся разнообразные ткани, в том числе технические, упаковочные], крупной пищевой (в основном на местном сырье; сахар, оливковое масло, фруктовые консервы и джемы) промышленности. Традиционно развито производство кружев (Рапалло, Кьявари, Портофино, Санта-Маргерита-Лигуре), перчаток, цветочных эссенций.

С конца XX века доля промышленности в экономике города сокращается, всё большее значение приобретает сфера услуг (занято 2/3 работающих), её основные сектора - услуги промышленности (в том числе разработка компьютерного обеспечения для промышленных предприятий), а также обслуживание порта и аэропорта, торговля, банковское дело (старейший банк Генуи - Banca San Giorgio, основан в 1407 году), обслуживание туристов и др. Одна из важнейших и традиционных отраслей городской экономики - торговля, как международная крупнооптовая, связанная в основном с портом, так и розничная. Генуя - место проведения международных выставок и ярмарок, в том числе крупнейшей в Европе выставки цветов и декоративных растений «Euroflora» (с 1956 года; проводится 1 раз в 5 лет, в закрытом помещении), выставок-ярмарок «Technotel Hospitality» (оборудование и технологии для гостиниц и ресторанов; с 1965 года, 1 раз в 2 года), «Salone Nautico» (с 1962 года, ежегодно; катера, яхты, лодки; оборудование для парусного спорта), средств связи, вин и ликёров «Bibe» и др. Генуя - центр Итальянской Ривьеры (включает курортные городки Сан-Ремо, Алассио, Бордигера, Нерви, Рапалло, Кьявари, Портофино, Санта-Маргерита-Лигуре и др.); туризм и связанные с ним отрасли - один из наиболее динамично развивающихся секторов городской экономики. Дальнейший рост города ориентирован на его развитие как портового, туристского и культурного центра; экологически проблемные производства закрываются (в том числе нефтеперерабатывающие заводы, предприятия в районе Старого порта, в перспективе - металлургический комбинат в Корнильяно-Лигуре) или перепрофилируются на рекреационный бизнес. В 1992-2004 годах по проекту Р. Пьяно проведена реконструкция зоны Старого порта (Porto Vecchio); созданы Морской аквариум (с 1993; один из крупнейших в Европе, свыше 1,3 миллиона посетителей в 2005 году), Музей Антарктиды (1996 год), Музей моря «Галата» (создан в начале \ XXI века по проекту испанского архитектора Г. Васкеса Консуэгры). Старинная часть порта (Porto Antico) превращена в культурно-рекреационную зону (рестораны, магазины, кинотеатр, Детский городок и др.). К Большой Генуе с востока примыкает природный заповедник ЧинкуэТерре (Cinque Terre; внесён в список Всемирного наследия; средиземноморская флора и фауна, виноградники на древних искусственных террасах).

Иллюстрации:

Со­бор Сан-Ло­рен­цо. 11–16 вв. Архив БРЭ;

Вес­ти­бюль Вил­лы Ду­рац­цо-Пал­ла­ви­чи­ни. 1618. Ар­хи­тек­тор Б. Бьян­ко. Архив БРЭ.

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