Генуэзские фактoрии в Сeверном Причерномoрье

Генуэ́зские фактóрии в Сéверном Причерномóрье — укрепленные торговые центры генуэзских купцов и колонии Генуэзской республики в XIII—XV вв. С середины XIII в. представители итальянских торговых морских государств: Венеции, Генуи, Пизы начинают вести торговлю в Сев. Причерноморье. В 1261 происходит восстановление Византийской империи по главе с династией Палеологов. Незадолго до этого события Михаил VIII Палеолог заключает Нимфейский договор, в котором за оказание поддержки в борьбе за Константинопольский престол генуэзские купцы наделяются особыми правами и торговыми привилегиями в Черном море.

Используя это преимущество перед другими итальянскими торговцами, генуэзцы пытаются закрепиться в древнем византийском городе Сугдея (совр. Судак). Однако их попытка оказывается неудачной, и они получают от хана Золотой Орды разрешение на строительство собственной небольшой фактории в 50 км восточнее Сугдеи в местности Каффа. Город получает название Каффа и становится важнейшим оплотом Генуэзской республики в Черном море. Каффа (совр. Феодосия, Юго-Вост. Крым; 1275—1475) — административный и экономический центр генуэзского присутствия в Сев. Причерноморье. В Византийской хронике Никифора Григоры 1266 приводится как дата возникновения генуэзской Каффы. Однако французский историк М. Балар считает эту дату неверной и относит основание города ко времени между 1268 и 1275, причем более вероятным по его мнению выглядит именно 1275. Постепенно фактория разрастается, оформляется административно, и в 1281 впервые упоминается консул — глава городского управления. После 1285 упоминание Каффы в нотариальных генуэзских актах становится частым. О раннем периоде городской жизни известно из документов каффинского нотариуса Ламберто ди Самбучето (1289—1290). В текстах описывается разделенный на кварталы (контрадо) небольшой город, обнесенный рвом и валом с деревянным частоколом. Несколько домов располагались и за пределами изгороди. После осады города войсками золотоордынского хана Тохты в 1308 Каффа была оставлена жителями. После смерти хана коммуна Генуи 9 августа 1312 направляет посольство к его преемнику — хану Узбеку. Посланцам удалось добиться разрешения на восстановление города, и 18 марта 1316 принимается план восстановления фактории (Ordo de Caffa). В соответствии с этим планом начинается строительство новой оборонительной стены, которое значительно изменит внешний облик и статус города. Со времени ее возведения в средневековой Каффе появляются две основных градообразующих части: городские кварталы, располагавшиеся внутри цитадели, и городские кварталы, расположенные за ее пределами — бург (burg). Площадь укрепленной городской территории составила 11,3 га. Фортификационные работы будут продолжены в 1383—1389 строительством внешнего оборонительного кольца вокруг бурга (площадь вновь укрепленной территории 82,0 га). После этого городской пейзаж Каффы приобретет свой законченный вид: квартальная застройка внутри цитадели, кварталы внутри оборонительного кольца (burg) и неукрепленное предме­стье — антибург (antiburg). В Каффе XIV в. в городских кварталах проживали представители разных народов и нескольких религиозных групп. В этот период в городском пейзаже доминировали христианские храмы трех основных конфессий — католической, православной (византийской) и армянской. Также были два иудаистских храма и одна мечеть.

После ряда военных столкновений с войсками правителей Золотой Орды 12 августа 1387 между Генуэзской республикой и золотоордынским ханом был подписан мирный договор, который закрепил за Коммуной Генуи значительные территории на полуострове. На Крымском побережье Черного моря создается система городов, крепостей и селений, подчиненных Каффе, которая охватила всю береговую черту, включая города Солдайю (Сугдею), Чембало, Воспоро и их сельские округи, весь Южн. берег Крыма. Новое о бразование получило в документах того времени название Генуэзская Газария. В результате Золотая Орда и византийские земли полуострова оказались отрезаны от морских гаваней, а значит и от получения крупных доходов от морской торговли, которая стала монополией генуэзцев.

К концу XIV в. город достигает наи­высшего расцвета, общая площадь города к этому времени составляла 120 га. На протяжении 2-й половины XIV — 1-й половины XV в. Каффа играла ведущую роль не только в торговой, но и политической жизни Черноморского региона. Однако после захвата турками Константинополя в 1453 сообщение между колониями и Лигурией стало затруднительным, в связи с чем начинается постепенный спад городской жизни и отток населения. В ноябре 1453 коммуна Генуи за сумму в 5500 ливров передала свои владения в Сев. Причерноморье банку Св. Георгия. А уже в следующем 1454 турецкий флот подошел к стенам Каффы, но военного столкновения удалось избежать — город вынужденно признал свою зависимость от османского султана и обязывался ежегодно выплачивать дань.

Солдайя (совр. Судак, Юго-Вост. Крым; 1365—1475) — второй по величине и значению генуэзский город на Крымском п-ове. C конца XIII до 3-й четверти XIV в. этот город был главным торговым конкурентом Каффы в Сев. Причерноморье. Ликвидировать противостояние удалось в результате столкновения с Золотой Ордой в 1365, когда генуэзцами была захвачена Солдайя и 18 селений ее округи. Этот инцидент в течение 20 последующих лет осложнял их отношения с золотоордынскими властями, которые на крымском полуострове располагались в городе Солхат (совр. Старый Крым). В этом же году генуэзцы начали строительство земляных укреплений в Солдайе, под прикрытием которых в 1371 началось возведение каменных стен. В 1375 эмир Мамай вернул 18 селений дистрики Солдайи под протекторат золотоордынских властей полуострова, но захватить сам город не смог. В 1-й половине XV в. городская территория включала цитадель (castrum Sancti Elie) площадью около 0,21 га; кварталы площадью 12,9 га, защищенные внешней оборонительной линией (castrum Sancti Cristi, 1385—1414) протяженно­стью 925 м; портовый район площадью 5,7 га огороженный отдельной каменной стеной протяженностью 255 м, а также неукрепленный пригород площадью 3,6 га. Администрация Каффы не использовала Солдайю в качестве международного морского порта, роль города скорее сводилась к региональному центру значительной сельскохозяйственной территории.

Чембало (совр. Балаклава, Юго-Зап. Крым; 40-е XIV в. — 1475). Первое упоминание о генуэзском консуле в Чембало относится к 1347—1349. В 1340-х город был укреплен земляными рвом и валом с деревянным палисадом, а в 1357 началось строительство каменной цитадели на горе Кастрон (площадь 0,16 га). В 1386—1388 у входа в бухту генуэзцы возвели вторую цитадель площадью 0,18 га (замок святого Николая). Во время войны с крымской поствизантийской сеньорией Феодоро в 1420-х городской пейзаж претерпевает значительные изменения: земляные оборонительные сооружения заменяются каменной крепостной стеной (castrum Sancti Cristi), протяженностью 1080 м, а общая площадь укрепленной городской территории увеличилась до 3,3 га. На восточном берегу бухты находился неукрепленный пригород площадью 2,8 га. Чембало был административным центром значительной территории Южн. Крыма с греческим (византийским) населением, играл важную роль в снабжении Каффы продовольствием и обороне западных границ Генуэзской Газарии. Воспоро (совр. Керчь, Вост. Крым; 1365[?]—1475). Точная дата основания генуэзского консульства в Воспоро неизвестна. Письменные источники не сообщают ни о дате возведения крепости в целом, ни о появлении ее отдельных оборонительных и городских составляющих. На основании аналогий из генуэз­ской фортификации других крым­ских городов и анализа крепостного ансамбля самого Воспоро крепостные сооружения этого города возводились в два этапа. Цитадель была построена во второй половине ­1360-х, а в середине 1380—1390-х она была усилена оборонительной линией и рвом. Одновременно возводятся внешнее оборонительное кольцо, внешняя крепостная линия и городской ров. В результате площадь укрепленной городской территории составила 3,52 га. Западнее крепости располагался неукрепленный пригород (площадь 2,4 га). Необходимость строительства беспрецедентно мощного крепостного ансамбля для защиты столь малого города можно объяснить его стратегическим положением на берегу Керченского пролива. Крепость Воспоро контролировала основную морскую торговую магистраль в Азовское море и Тану на Нижнем Дону, а также и все торговые пути с полуострова на Сев. Кавказ. Тана (совр. Азов, 1304—1475) — главное генуэзское поселение на Азовском море. К 1304 в дельте Дона, невдалеке от побережья Азовского моря, в Тане (в кварталах золотоордынского г. Азак) оформилась генуэзская фактория во главе с консулом. Фактория (площадь ок. 4,0 га), по всей видимости, была укреплена каменной стеной. Копа (Таманский п-ов, точное расположение неизвестно) — фактория на р. Кубань. Копа находилась на землях, принадлежащих местным зихским князьям. К 1290 относится первое датированное сообщение о торговле здесь рыбой и икрой. Свидетельство о присут­ствии генуэзского консула в Копе относится к 1449. Матрега (станица Тамань, Краснодарский край) — впервые упоминается в 1346 как резиденция католического епископа Зихии. Письменные источники свидетельствуют о том, что здесь было самое оживленное место торга между генуэзцами и окрестными народами. В Матреге часто находят приют свергнутые зихские князья. После брака с дочерью местного феодала в 1419 владетелем Матреги становится Симон Гизольфи. Его потомки при поддержке администрации Каффы во 2-й половине XV в. возводят здесь каменный замок. В 1475 заканчивается эпоха генуэзского присут­ствия в Сев. Причерноморье — армия и флот Османского султана Мехмеда II под руководством великого визиря Гедик Ахмед-паши при поддер­жке татар захватывает Каффу, все генуэзские владения на Крымском п-ове и в Приазовье.

Лит.: Адаксина С. Б., Мыц В. Л. Формирование малых городов Генуэзской Газарии (на примере фактории в Чембало: 1345—1476 гг.) // Таврические студии. Исторические науки. Симферополь, 2015. № 7. С. 12—18; Бочаров С. Г. Заметки по исторической географии генуэз­ской Газарии XIV—XV. Консульство Солдай­ское // Античная древность и средние века. Вып. 36. Екатеринбург, 2005. С. 282—294; Его же. Фортификационные сооружения генуэзского Воспоро // Причерноморье в средние века. Вып. 5. СПб., 2001. С. 9—26; Карпов С. П. Когда и как возникла Тана? (О происхождении итальянской фактории на византийской окраине) // Византийский временник. 1997. Т. 57. С. 5—19; Его же. Латинская Романия. СПб., 2000; Balard M. Gênes et l’Outre-Mer. T. 1: Les actes de Caffa du notaire Lamberto di Sambuceto 1289—1290. Paris, 1973; Balard M. La Romanie Génoise (XIII — début du XV e siècle). Roma—Genova, 1978; Papacostea Ş. La Mer Noire — carrefour des grandes routes intercontinentales 1204—1453. Bucureşti, 2006. Pistarino G. I Gin dell’Oltremare. Genova, 1988. С. Г. Бочаров.