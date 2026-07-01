ГЕНУЭЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Республика св. Георгия)

Независимое государство, существовавшее на северо-западе современной Италии с середины XI в. до 1797 г.

Удачное географическое положение города на Лигурийском побережье, способствовавшее торговле, привело к возрастанию в X в. его значения в номинально существовавшем Итальянском королевстве. В течении XI в. между назначаемым королем виконтом, патрициатом и епископом города шла борьба за власть. К концу столетия фактическая власть над городом была сосредоточена представителями появившейся в 1099 г. Компании — организации представлявшей интересы торговцев и ремесленников.

В 1143 г. Генуя приняла городской статут, который в 1162 г. был дополнен правом владения окрестными территориями, пожалованным императором священной Римской империи Фридрихом Барбароссой (1152–1190 гг.).

Значительную прибыль городу приносила торговля с Византийской империей, в которой генуэзские купцы имели с 1155 г. исключительные привилегии. В знак благодарности за помощь в восстановлении Византийской империи Генуя получила с 1261 г. право беспошлинной торговли на всей территории Византии, а также монополию на торговлю в Черном море, на севере которого были основаны генуэзские колонии.

Участвовала Генуя и в Реконкисте , что привело к укреплению торговых позиций республики в городах Каталонии и Арагона. Главным соперником Генуи была другая итальянская торговая республика — Венеция, с которой Генуя вела многочисленные затяжные войны на протяжении XIV в., которые закончились разграничением сфер влияния. Венеция отказывалась от своих черноморских амбиций, однако позиции Генуи были ослаблены в Сирии и Египте.

Социально-политическое устройство Генуи определялось противостоянием альберг — аристократических кланов, на которые был разделен феодальный по своему происхождению городской принципат. Центральное управление республики было слабым ввиду невозможности избегать конфликтов различных альберг, активно участвоваших в противостоянии гвельфов и гибеллинов .

Политическая жизнь Генуи отличалась нестабильностью и частыми переворотами: кроме краткого периода власти иностранных подеста в начале XIII в., в Генуе постоянно предпринимались попытки установления сеньории (фактически — монархии) или диктатуры пополанов.

С 1339 г. в Генуе была установлена власть дожа, который избирался пожизненно представительным органом, Советом старейшин. В 1407 г. был основан Банк св. Георгия, который быстро стал играть важную роль в жизни республики и способствовал развитию новой формы торговли, комменды. в 1453 г. банк получил право управления черноморскими факториями.

В конце XIV в. и в XV в. Генуя теряла свое влияние под ударами турок-османов, неоднократно попадала под фактический контроль Франции или Миланского герцогств, сохраняя, однако, автономию.

Иллюстрации:

Генуэзская республика (карта).

Автор статьи: Г. А. Шмидт.