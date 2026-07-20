Гeнтское умиротворeние (пасификaция)
Гéнтское умиротворéние (пасификáция) — достигнутое 8 ноября 1576 в Генте Генеральными штатами Нидерландов в ходе восстания против испанского абсолютизма (см. Нидерландская революция XVI в.) соглашение между северными и южными провинциями. В нем провозглашалась верность королю Филиппу II и единству страны, сохранение католицизма в Южн. и кальвинизма в Сев. Нидерландах, всеобщая амнистия участникам антииспанских выступлений. Отменялись законы, введенные герцогом Альбой, и «плакаты» против еретиков, мятежным испанским войскам объявлялась война. Г. у. было попыткой компромисса между католическим дворянством южных провинций и кальвинистами северных, но оно не разрешило существовавших проблем: сохранялось подчинение Нидерландов Испании, не были восстановлены важные политические привилегии провинций, церковные земли не подлежали конфискации, за пределами Голландии и Зеландии запрещалось распространять или поддерживать кальвинизм. С созданием в 1579 Аррасской унии в южных провинциях и Утрехтской унии в северных Г. у. фактически утратило силу.
Ист.: Texts Concerning the Revolt of the Netherlands // E. H. Kossman and A. F. Mellink. Cambridge, 2008. P. 126—132.
Лит.: Geyl P. Geschiedenis van de nederlandse stam. Deel I (tot 1648).Amsterdam—Antwerpen, 1948; Gelder H. A. Enno van. Van Beeldenstorm tot Pacificatie. Amsterdam—Brussel, 1964; Opstand en Pacificatie in de Lage Landen: bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent: verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent. Gent, 1976; Blockmans W., Peteghem P. van. De Pacificatie van Gent als uiting van kontinuïteit in de politieke opvattingen van de standenvertegenwoordiging // Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 89 (1976). P. 322—334; Blockmans W. Gent: de Pacificatiezaal. Eendrachtig in de Opstand // Tollebeek J. e.a. (red.). Belgiё. Dl. I: Een parcours van herinnering. Plaatsen van geschiedenis en expansie.Amsterdam, 2008. P. 111—123. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.