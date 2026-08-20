ГЕНТСКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ
ГЕНТСКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ (пасификация; нидерл. Pacificatie van Gent) - соглашение между северной и южной провинциями Нидерландов, заключённое в городе Гент 8 ноября 1576 года в ходе борьбы против испанского господства (см. Нидерландская революция XVI века).
Участники «Гентского умиротворения» заявляли о верности испанскому королю Филиппу II и стремлении обеспечить единство страны. Соглашение декларировало сохранение католической веры в Южных Нидерландах и кальвинизма в Голландии и Зеландии, провозглашало всеобщую амнистию участникам антииспанских выступлений, отменяло законы, введённые герцогом Альбой, и «плакаты» против еретиков. Его участники брали на себя обязательство помогать друг другу, «в особенности в том, чтобы изгнать испанских солдат, иностранцев и всяких иных чужеземцев, которые пытались завладеть богатством страны и в довершение всего хотели ещё закабалить народ и держать его в постоянном рабстве».
«Генсткое умортворение» было попыткой компромисса между католическим дворянством южных и кальвинистами северных нидерландов провинций. Но оно не решило важнейших проблем: сохранялось подчинение Нидерландов Испании, не были восстановлены существенные политические привилегии провинций, церковные земли не подлежали конфискации, за пределами Голландии и Зеландии запрещалось распространять или поддерживать кальвинизм. С созданием Аррасской унии (1579 год) в южных провинциях и Утрехтской унии в северных «Гентское умиротворение» фактически утратило силу.