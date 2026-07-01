Гeнтский договoр 1814 между Великобритaнией и США

Гéнтский договóр 1814 между Великобритáнией и США — мирный договор , завершивший Англо-американскую войну 1812—1814. Переговоры начались в бельгийском г. Гент в августе 1814. Выдвинутая британцами идея создания промежуточного индейского государства между США и Канадой около оз. Онтарио была отвергнута американскими представителями. Г. д. был подписан 24 декабря 1814. Отношения между двумя государствами восстанавливались на основе status quo ante bellum (положение, существовавшее до войны) границы по состоянию на июнь 1812 с незначительными изменениями. Британский парламент ратифицировал договор 30 декабря 1814, а Сенат США — 16 февраля 1815. В феврале 1815 в Вашингтоне был произведен обмен ратификационными грамотами и объявлено о прекращении войны.

Ист.: Martens G. F., de. Nouveau Recueil général des traités. Série 1. T. 2. Gottingue, 1818. P. 76; Letters Relating to the Negotiations at Ghent, 1812—1814 // The American Historical Review. Vol. 20. 1914. № 1. P. 108—129; State Papers, on the Negotiation and Peace with America, 1814. London, 1815; Treaties and Other International Acts of the United States of America // Edited by Hunter Miller. Vol. 2. Documents 1—40: 1776—1818. Washington (DC), 1931.

Лит.: Mahan A. T. The Negotiations at Ghent in 1814 // The American Historical Review. Vol. 11. 1905. № 1, P. 68—87; Hickey D. R. The War of 1812. A Forgotten Conflict. Urbana (Ill.), 2012; Zuehlke M. For Honour’s Sake: The War of 1812 and the Brokering of an Uneasy Peace. Toronto, 2006. В. В. Рогинский.