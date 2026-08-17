ГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 1814
Гентский договор - договор между США и Великобританией, завершивший англо-американскую войну 1812-1814. Подписан 24 декабря 1814 года в городе Гент.
Предусматривал прекращение военных действий, подтвердил независимость США и сохранение границ, определённых Версальским мирным договором 1783 года. Участники договора обязались возвратить друг другу захваченные территории (ст. 1), прекратить военные действия против индейцев (ст. 9), принять меры к прекращению работорговли (ст. 10) и т. д. Гентский договор не разрешил всех спорных вопросов (уточнение границы США с Канадой, вопрос о свободе морей и др.) и послужил основой для дальнейших переговоров. В 1814 году он был дополнен америко-британской торговой конвенцией. В 1817 году правительства США и Великобритании подписали соглашение о демилитаризации Великих озёр, в 1818 году – конвенцию о рыболовстве в Северной Атлантике. По договору от 20 октября 1818 года была установлена севеверная граница США (от озера Лесное до Скалистых гор по 49-й параллели). Великобритания отказалась от права на свободное плавание по реке Миссисипи, а америконские суда получили на 10 лет свободный доступ в британские владения в Вест-Индии.