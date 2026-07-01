ГЕНШЕР (Genscher) Ганс (Ханс) Дитрих
Германский государственный и политический деятель.
Из семьи юриста. В 1943 со школьной скамьи был направлен во вспомогат. подразделение ПВО, в 1945 солдат вермахта, короткое время находился в амер., затем брит. плену. В 1946 окончил гимназию, вступил в Либерально- демократич. партию Германии. В 1946–1949 изучал право и экономику в университетах Галле и Лейпцига. С 1949 работал в судебных органах окр. Галле в ГДР. В 1952 выехал в ФРГ, вступил в Свободную демократическую партию (СвДП), работал в земельном суде Бремена; с 1954 адвокат. В 1956–59 ассистент фракции СвДП в бундестаге, в 1959–65 управляющий делами фракции (с 1962 одновременно управляющий делами партии). В 1965–98 деп. бундестага. С 1968 зам. председателя, в 1974–1985 председатель, с 1992 поч. председатель СвДП. В коалиц. правительств. кабинетах В. Брандта (1969–74) занимал пост мин. внутр. дел, в коалиц. правительствах Г. Шмидта (1974–82) и Г. Коля (1982–92) – вице-канцлера и мин. ин. дел. Возглавляя в течение 18 лет внешнеполитич. ведомство ФРГ, Г. добивался углубления экономич., политич. и воен. интеграции Зап. Европы, укрепления лидерства в ней ФРГ; проводил линию на ослабление напряжённости в отношениях с социалистич. странами Европы, считая это важной предпосылкой их внутр. трансформации; приветствовал «перестройку» в СССР и процессы демократизации в Вост. Европе, сыграл важную роль на переговорах о восстановлении единства Германии, оказал активную дипломатич. и политич. поддержку новым демократич. правительствам вост.-европ. стран и правительствам государств, образовавшихся на территории быв. СССР. После прекращения депутатских полномочий в 1999 возобновил адвокатскую практику; с 2000 руководитель адвокатской конторы «Hans-Dietrich Genscher Consult GmbH». С 2001 председатель Герм. об-ва внешней политики.
Сочинения:
Erinnerungen. B., 1995.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор: Вишлёв О.В.