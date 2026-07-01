ГЕНШЕР (Genscher) Ганс (Ханс) Дитрих

Германский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи юри­ста. В 1943 со школь­ной ска­мьи был на­прав­лен во вспо­мо­гат. под­раз­де­ле­ние ПВО, в 1945 сол­дат вер­мах­та , ко­рот­кое вре­мя на­хо­дил­ся в амер., за­тем брит. пле­ну. В 1946 окон­чил гим­на­зию, всту­пил в Ли­бе­раль­но- де­мо­кра­тич. пар­тию Гер­ма­нии. В 1946–1949 изу­чал пра­во и эко­но­ми­ку в уни­верситетах Гал­ле и Лейп­ци­га. С 1949 ра­бо­тал в су­деб­ных ор­га­нах окр. Гал­ле в ГДР. В 1952 вы­ехал в ФРГ, всту­пил в Сво­бод­ную де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию (СвДП), ра­бо­тал в зе­мель­ном су­де Бре­ме­на; с 1954 ад­во­кат. В 1956–59 ас­си­стент фрак­ции СвДП в бун­дес­та­ге, в 1959–65 управ­ляю­щий де­ла­ми фрак­ции (с 1962 од­но­вре­мен­но управ­ляю­щий де­ла­ми пар­тии). В 1965–98 деп. бун­дес­та­га. С 1968 зам. пред­се­да­те­ля, в 1974–1985 пред­се­да­тель, с 1992 поч. пред­се­да­тель СвДП. В коа­лиц. пра­ви­тельств. ка­би­не­тах В. Бранд­та (1969–74) за­ни­мал пост мин. внутр. дел, в коа­лиц. пра­ви­тель­ст­вах Г. Шмид­та (1974–82) и Г. Ко­ля (1982–92) – ви­це-канц­ле­ра и мин. ин. дел. Воз­глав­ляя в те­че­ние 18 лет внеш­не­по­ли­тич. ве­дом­ст­во ФРГ, Г. до­би­вал­ся уг­луб­ле­ния эко­но­мич., по­ли­тич. и во­ен. ин­те­гра­ции Зап. Ев­ро­пы, ук­ре­п­ле­ния ли­дер­ст­ва в ней ФРГ; про­во­дил ли­нию на ос­лаб­ле­ние на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях с со­циа­ли­стич. стра­на­ми Ев­ро­пы, счи­тая это важ­ной пред­по­сыл­кой их внутр. транс­фор­ма­ции; при­вет­ст­во­вал «пе­ре­строй­ку» в СССР и про­цес­сы де­мо­кра­ти­за­ции в Вост. Ев­ро­пе, сыг­рал важ­ную роль на пе­ре­го­во­рах о вос­ста­нов­ле­нии един­ст­ва Гер­ма­нии, ока­зал ак­тив­ную ди­пло­ма­тич. и по­ли­тич. под­держ­ку но­вым де­мо­кра­тич. пра­ви­тель­ст­вам вост.-ев­роп. стран и пра­витель­ст­вам го­су­дарств, об­ра­зо­вав­ших­ся на тер­ри­то­рии быв. СССР. По­сле пре­кра­ще­ния де­пу­тат­ских пол­но­мо­чий в 1999 во­зоб­но­вил ад­во­кат­скую прак­ти­ку; с 2000 ру­ко­во­ди­тель ад­во­кат­ской кон­то­ры «Hans-Dietrich Genscher Consult GmbH». С 2001 пред­се­да­тель Герм. об-ва внеш­ней по­ли­ти­ки.

Сочинения:

Erinnerungen. B., 1995.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор: Виш­лёв О.В.