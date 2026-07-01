Гэнроку дзидай

Гэнро`ку дзида`й (эпоха Гэнроку) — период в истории Японии, в узком смысле — годы под девизом правления Гэнроку (1688—1703), в широком — время правления 5-го сёгуна Токугава Цунаёси (1680—1709). Данный период характеризуется завершением оформления политических институтов правительства Токугава, ростом и диверсификацией сельскохозяйственного производства, развитием товарно-денежных отношений, усилением купечества. Г. д. стал периодом расцвета культуры городского сословия (так называемой культуры Гэнроку), начавшей формироваться еще в XV в. Центральным концептом культуры Гэнроку является «изменчивый мир» (укиё), т. е. земной, человеческий мир с его проблемами и страстями в противопоставление посмертному миру. Отсюда внимание к чувственным переживаниям человека, борьбе между чувством и долгом. Все это обозначило отход от характерного для средневековой японской культуры влияния буддийского мировоззрения и нашло отражение в появлении новых видов театрального (кабуки, дзёрури), изобразительного (гравюры), поэтического (хайку) искусств, развлекательной литературы, новых течений общественной мысли, некоторых наук — медицины, ботаники, агротехники, математики, географии. Развитие книгопечатания способствовало распространению новых идей и знаний среди широких слоев населения. Культура Гэнроку стала итогом многовекового развития традиционной японской культуры и заложила основы для формирования образа японской культуры на Западе со второй половины XIX в.