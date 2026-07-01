Гeнрих VIII Тюдoр (28.07.1491, Гринвич, Лондон ‒ 28.01.1547, Лондон)

Гéнрих VIII Тюдóр (28.07.1491, Гринвич, Лондон — 28.01.1547, Лондон) — король Англии (1509—1547). Второй сын Генриха VII, Г. VIII стал наследником после смерти своего старшего брата Артура (1502), на вдове которого Екатерине Арагонской женился после вступления на престол (1509). Был прекрасно образован. Свободно говорил по-французски, по-испански и латыни. Ценил искусство, сочинял музыку. Был склонен к литературному творчеству. Охоту и придворные увеселения предпочитал управлению государством, которое передоверил советникам: до 1529 — Т. Уолси, а в 1532—1540 — Т. Кромвелю. В начале правления проводил активную, не всегда последовательную и весьма разорительную внешнюю политику. В 1512—1514 участвовал на стороне Испании в войне против Франции, сумев в 1513 разбить вторгшихся в Англию шотландцев — французских союзников. В 1514—1520 сблизился с Францией, пытаясь примирить враждующие государства Европы. В 1522—1525 выступил в войне против Франции на стороне Карла V. Война не принесла Англии никаких выгод, но сильно подорвала платежеспособность казны. Г. VIII активно выступал против начавшейся в Европе Реформации. В 1521 он написал сочинение против Лютера, за что получил от папы Льва X титул Защитника христианской веры. Г. VIII жестко преследовал протестантов в Англии. Во 2-й половине 1520-х Г. VIII предпринял попытку развестись с Екатериной Арагонской, не сумевшей родить ему наследника: все их дети умерли за исключением Марии Тюдор. Не добившись от папы согласия на расторжение брака, Г. VIII порвал с католицизмом и сам провел в Англии Реформацию. Король возглавил Англиканскую церковь, закрыл монастыри, конфисковал церковные земли и богатства. Восстание католиков северных графств («Благодатное паломничество» 1536—1537) было жестоко подавлено. Главными деятелями Реформации в Англии стали Т. Кромвель и получивший в 1532 сан архиепископа Кентерберийского Т. Кранмер, аннулировавший брак короля с Екатериной Арагонской (1533). Реформация проводилась через парламентские акты, что подняло значение парламента. Кромвель создал ряд новых финансовых и управленческих институтов, укреплявших королевскую власть. Бывший лорд-канцлер Т. Мор и епископ Рочестерский Дж. Фишер, отвергавшие Реформацию, были казнены. Брак с А. Болейн не решил проблему наследника: она родила Г. VIII только девочку (1533), будущую Елизавету I. В 1536 королева была обвинена в измене и обезглавлена. Третья жена Г. VIII — Джейн Сеймур — родила мальчика, будущего Эдуарда VI, и умерла после родов. Г. VIII стремился распространить Реформацию на Шотландию и объединить короны через новый брак. После неудачного сватовства он начал войну с Шотландией (1542—1446), что способствовало укреплению франко-шотландского альянса против Англии. Заключение договора между Карлом V и Г. VIII (1543) привело к еще одной войне с Францией (1543—1546), закончившейся захватом англичанами Булони ценой окончательного опустошения казны. В 1540-х Г. VIII еще трижды вступал в брак: с Анной Клевской (1540), Екатериной Говард (1540—1542), Екатериной Парр (1543—1547).

Лит.: Weir A. Henry VIII and Court. London, 2011; Loades D. Henry VIII. Amberley, 2011; Starkey D. Reign of Henry VIII: Personalities and Politics. London, 1985. С. В. Кондратьев.