ГЕНРИХ VII ТЮДОР (англ. Henry VII Tudor)

Первый английский король из династии Тюдоров, правивший с 1485 г.

Сын графа Ричмонда Эдмунда Тюдора и Маргарет Бофор, правнучки Джона Гонта. Генрих происходил из знатной валлийской семьи и был весьма дальним родственником дома Ланкастеров. Настолько дальним, что никаким законным путем он не мог оказаться королем Англии. Тем не менее, его победа над Ричардом III (1483-1485 гг.) в битве при Босворте стала началом новой династии на английском троне и положила конец войнам Алой и Белой Розы.

Генрих родился уже после смерти своего отца и воспитывался матерью. Его отец и дед были сторонниками дома Ланкастеров в набиравшем обороте конфликте и оба они погибли. Сам Генрих провел большую часть неспокойных лет во Франции, а точнее в Бретани. Уже став королем, он не раз подчеркивал ту благосклонность и любезность, с которой к нему отнеслись французский король и бретонский герцог.

После окончательного утверждения на престоле Эдуарда IV Йорка у Ланкастерского дома не осталось законных претендентов на корону, кроме того, его уверенное правление делало новые войны рискованным предприятием. Ситуация изменилась в 1483 г., когда королем стал Ричард Глостер, брат почившего монарха. Обстоятельства, при которых он наследовал своему брату, подготовили почву для политических авантюр, и Генрих воспользовался открывшейся возможностью.

Победив, Генрих сделал многое для того, чтобы обеспечить будущее своей династии. Была учреждена Звездная Палата – высший судебный орган, способный на борьбу с самими влиятельными аристократами. Были срыты замки, которым Англия обросла в неспокойное время внутренних усобиц. Генрих женился на Елизавете Йоркской, дочери Эдуарда IV, упрочив свое неочевидное положение и объединив Ланкастерский и Йоркский дома.

Иллюстация:

Неизвестный художник. Генрих VII, XVII в. Музей Виктории и Альберта, Лондон.