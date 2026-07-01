Гeнрих VII Тюдoр (28.01.1457, Пемброк ‒ 21.04.1509, Ричмонд)

Гéнрих VII Тюдóр (28.01.1457, Пемброк — 21.04.1509, Ричмонд) — король Англии (1485—1509), основатель династии Тюдоров. Отец — Эдмунд Тюдор, граф Ричмонд, происходил из старинного валлий­ского рода. Дед Г. — Оуэн Тюдор был женат на Екатерине Французской, вдове короля Генриха V Ланкастера. Мать — Маргарита Бофорт, внучка Джона Гонта, герцога Ланкастерского, управлявшего Англией в царствование своего престарелого отца Эдуарда III. Поскольку отец Г. умер еще до его рождения, а мать вновь вышла замуж, ребенка отдали на попечение дяде Дж. Тюдору, графу Пемброку. Во время Войны Алой и Белой Роз (см. Алой и Белой Розы войны) владения графа Пемброка, поддерживавшего Ланкастеров, были захвачены У. Гербертом, сторонником Йорков, у которого Г. VII провел 1461—1470. С дядей племянник смог соединиться только в 1470, когда Ланкастеры временно взяли верх и Уэльс был передан в управление графа Пемброка. После поражения в битве при Тьюксбери (1471) династия Ланкастеров перестала существовать, и Г. VII, как ближайший их родственник, получил права на п рестол. Спасая его от Йорков, дядя вывез Г. VII в Бретань. После смерти Эдуарда IV Йорка на п рестол взошел его брат Ричард III (1483). Против него поднял восстание герцог Бэкингем, желавший выдать дочь Эдуарда IV Елизавету замуж за Г. VII и передать ему корону. Восстание потерпело поражение, и Г. VII вернулся в Бретань. Там он публично поклялся жениться на Елизавете Йорк, что привлекло к нему всех недовольных Ричардом III из числа бывших сторонников и Ланкастеров, и Йорков. Поддержку Г. VII оказала Франция. В 1485 он высадился в Уэльсе и разбил при Босворте Ричарда III, который был убит в бою. Г. VII короновался, женился на Елизавете Йорк и объединил в гербе алую и белую розы. В первые годы правления ему пришлось подавлять мятежи лорда Ловелла (1486), Ламберта Симнела (1487) и Перкина Уорбека, который дважды высаживался в Ирландии (1491, 1497) и дважды в Англии (1495, 1496). Г. VII также укрепил международные позиции Англии: в 1492 был подписан мир с Францией, которая признала династию Тюдоров и выплатила Англии контрибуцию; в 1496 заключен торговый договор с Нидерландами и Бургундией, разрешивший экспорт английской необработанной шерсти; в 1499 заключен мир с Шотландией, закрепленный браком шотландского короля Якова IV Стюарта и Маргарет, дочери Г. VII. В 1501 Г. VII женил своего наследника Артура на Екатерине Арагонской, породнившись с Габсбургами, что подняло престиж династии Тюдоров. После смерти Артура (1502) Екатерина была выдана замуж за его брата, будущего Генриха VIII (1509). При Г. VII в Англии происходил экономический рост; был открыт Ньюфаундленд и началось освоение Канады (1497—1498). Г. VII упорядочил сбор налогов и укрепил фиск. При нем появился новые судебные органы — Звездная палата для преследования преступлений против порядка и власти и Палата прошений для разбирательств дел простолюдинов.

Лит.: Бэкон Ф. История правления Генриха VII. М., 1990; Гриффитс Р. А., Роджер Т. Становление династии Тюдоров. Ростов-н/Д., 1997; Chrimes S. B. Henry VII. New Haven, 1997.С. В. Кондратьев.