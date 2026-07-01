Гeнрих VII (ок. 1275‒1313)

Гéнрих VII (ок. 1275—1313) — представитель рода Лимбург-Люксембург. С 1288 — графЛюксембурга и Ла Роша и маркграф Арлона. С 1308 — король Германии, с 1312 — император Священной Римской империи. После смерти Альбрехта I Габсбурга в 1308 из нескольких кандидатов на престол немецкие князья выбрали Г. VII. Значительную роль в этом сыграл папа Климент V, находившийся в хороших отношениях с Г. VII и надеявшийся на его поддержку в условиях нарастающего давления со стороны Филиппа IV Красивого. Г. VII значительно увеличил владения семьи, заключив брак между своим сыном, будущим Иоанном Слепым, и Елизаветой Богемской, дочерью последнего короля из династии Пржемысловичей Вацлава II, что позволило Иоанну получить для своих потомков корону Чехии. В июне 1309 Г. VII подтвердил права и вольности трех швейцарских кантонов (Ури, Швиц и Унтервальд). Стремясь урегулировать конфликт с Габсбургами, в августе — сентябре 1309 в Шпейере Г. VII подтвердил их права и осудил убийство Альбрехта I. В обмен Габсбурги отказывались от претензий на Богемию. Г. VII предпринял итальянский поход, которому предшествовала переписка с папской курией в Авиньоне, главным образом о статусе завоеванных земель. Папа предлагал королю отказаться от своих претензий. Г. VII был коронован в качестве императора в 1312 кардиналом Николо до Прато в Сан-Джованни-ди-Латерано, по­скольку правый берег Тибра с собором Святого Петра контролировался войсками его противника короля Неаполя Роберта Анжуйского (см. Анжуйская династия). Скончался Г. VII 24 августа 1313 в местечке Буонконвенто, недалеко от осажденной им Сиены. Несмотря слухи об отравлении, наиболее вероятной причиной смерти Г. была малярия.

Ист.: Dönniges W. v. Acta Henrici VII. Berlin, 1839; Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273—1313. Wien, 2006.

Лит.: Franke M. E. Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiographie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgewählter Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Köln, 1992; Hoensch J. K. Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie von gesamteuropäischer Bedeutung 1308—1437. Stuttgart, 2000. S. 25—50; Pauler R. Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahrhundert. Von Heinrich VII. bis Karl IV. Darmstadt, 1997. Д. И. Вебер.