ГЕНРИХ VII ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ
ГЕНРИХ VII ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ -германский король (с 1308 года), император Священной Римской империи (c 1312 года), первый из династии Люксембургов.
В 1310 году сделал своего сына королём Богемии (см. Ян Люксембургский), превратив её в наследств. владение Люксембургов. Используя противоречия между гвельфами и гибеллинами, в 1310 году вторгся в Италию, пытаясь вернуть её в состав империи. Завоевательная политика Генриха VII встретила противодействие Филиппа IV Красивого, Роберта Неаполитанского, папы Климента V и итальянских городов. Генрих VII захватил Кремону и Брешию, на время занял Рим, где был коронован, осаждал Флоренцию. Умер от малярии в ходе новых военных приготовлений.