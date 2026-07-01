ГЕНРИХ VII ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

ГЕНРИХ VII ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ -германский ко­роль (с 1308 года), им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (c 1312 года), пер­вый из ди­на­стии Люк­сем­бур­гов.

В 1310 году сде­лал сво­его сы­на ко­ро­лём Бо­ге­мии (см. Ян Люк­сем­бург­ский), пре­вра­тив её в на­следств. вла­де­ние Люк­сем­бур­гов. Ис­поль­зуя про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду гвель­фа­ми и ги­бел­ли­на­ми, в 1310 году вторг­ся в Ита­лию, пы­та­ясь вер­нуть её в со­став им­пе­рии. За­вое­ва­тель­ная по­ли­ти­ка Генриха VII встре­ти­ла про­ти­во­дей­ст­вие Фи­лип­па IV Кра­си­во­го , Ро­бер­та Не­апо­ли­тан­ско­го, па­пы Кли­мен­та V и итальянских го­ро­дов. Генрих VII за­хва­тил Кре­мо­ну и Бре­шию, на вре­мя за­нял Рим, где был ко­ро­но­ван, оса­ж­дал Фло­рен­цию. Умер от ма­ля­рии в хо­де но­вых во­енных при­го­тов­ле­ний.

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