ГЕНРИХ VI ШТАУФЕН

ГЕНРИХ VI ШТАУФЕН - германский ко­роль (с 1190 года), им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (c 1191 года), ко­роль Си­ци­лии (с 1194 года).

Сын Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы. Бла­го­да­ря бра­ку в 1186 году с на­след­ни­цей си­ци­лий­ско­го ко­ро­ля Кон­стан­ци­ей при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во . В 1197 году жё­ст­ко по­да­вил вос­ста­ние си­ци­лий­ских ба­ро­нов. Стре­мил­ся сде­лать власть им­пе­ра­то­ров в Гер­ма­нии на­след­ст­вен­ной, что на­толк­ну­лось на со­про­тив­ле­ние герм. кня­зей и пап­ст­ва. По­ста­вил в вас­саль­ную за­ви­си­мость от им­пе­рии англ. ко­ро­ля Ри­чар­да Льви­ное Серд­це.

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