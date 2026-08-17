В закладки
ГЕНРИХ VI ШТАУФЕН
ГЕНРИХ VI ШТАУФЕН - германский король (с 1190 года), император Священной Римской империи (c 1191 года), король Сицилии (с 1194 года).
Сын Фридриха I Барбароссы. Благодаря браку в 1186 году с наследницей сицилийского короля Констанцией присоединил к своим владениям Сицилийское королевство. В 1197 году жёстко подавил восстание сицилийских баронов. Стремился сделать власть императоров в Германии наследственной, что натолкнулось на сопротивление герм. князей и папства. Поставил в вассальную зависимость от империи англ. короля Ричарда Львиное Сердце.
279